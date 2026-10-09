Die Rockband Nickelback geht 2027 auf Tour und macht dabei auch in Köln Halt. Die Kanadier spielen am Mittwoch, 9. Juni 2027, ein Konzert in der Lanxess-Arena. Es ist der einzige Tourneestopp in Nordrhein-Westfalen.

Die Band ist seit den 1990er-Jahren aktiv, der internationale Durchbruch gelang 2001 mit dem Album „Silver Side Up“ und dem Song „How You Remind Me“. Weitere bekannte Lieder sind „Someday“, „Photograph“ und „Rockstar“. Mit mehr als 50 Millionen monatlichen Hörern gehören Nickelback auch heute noch zu den meistgestreamten Rockbands der Welt. Der Musikstil der Gruppe wird als Hard Rock, Alternative Rock und Post-Grunge beschrieben.

Vorverkauf für Nickelback startet am 16. Oktober

Zuletzt war Nickelback 2024 im Rahmen ihrer „Get Rollin' World Tour“ in Köln zu Gast. Die neu angekündigte Tour trägt den Namen des aktuellen Albums „Everything Under The Sun“, das am 30. Oktober erscheint. Als Voract ist die englische Band Don Bronco bestätigt, deren Musik eine Mischung aus Rock, Metal und Post-Hardcore ist, und mit denen Nickelback bereits kreativ zusammengearbeitet hat.

Der allgemeine Vorverkauf für das Konzert startet am Freitag, 16. Oktober 2026, um 10 Uhr. Die Tickets gibt es im Online-Ticketshop der Lanxess-Arena sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen vor Ort und online. Kunden von Paypal und der Telekom können schon ab Mittwoch, 14. Oktober, Tickets kaufen; der Ticketmaster-Vorverkauf startet am Donnerstag, 15. Oktober. (red)