Er steht seit über vier Jahrzehnten auf den Bühnen der Welt seinen Mann. Eine Gitarre und die markante, raue Stimme – mehr braucht Bryan Adams nicht, um die Menge in seinen Bann zu ziehen.

Seit über vier Jahrzehnten liefert der fast 67-Jährige Hits in Serie und zeigt, dass er es noch so richtig draufhat. Was der Kanadier am Samstagabend (3. Oktober 2026) in der mit 16.000 Fans restlos ausverkauften Lanxess-Arena veranstaltet hat, war eine weitere Sternstunde in der Mega-Schüssel.

Bryan Adams: 16.000 Fans in ausverkaufter Lanxess-Arena

Schon der Auftakt der fast zweieinhalbstündigen Show war speziell. Während die meisten noch erwartungsvoll Richtung Bühne schauten, schlich Adams fast unbemerkt im Süden der Halle in den Innenraum und stellte sich mit seiner Gitarre auf ein kleines Podest.

„Can't Stop This Thing We Started“ und „Straight From the Heart“ gab es als Akustikversion, bei eingeschaltetem Hallenlicht. Der Superstar, der über 100 Millionen Tonträger verkauft hat, gab sich volksnah und zeigte direkt, wie stark seine charakteristische Stimme weiterhin ist.

Passend zum Tourmotto flog ein überdimensionaler Boxhandschuh über die Köpfe des Publikums hinweg durch die Lanxess-Arena. Copyright: AMG

Der anschließende Lauf zur Bühne wurde direkt zum Triumphmarsch. Die Tour trägt immer noch den Namen „Roll With the Punches“ vom 2025er-Album. Die Redewendung, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen, stammt ursprünglich aus dem Boxsport, wenn sich ein Boxer mit dem Schlag des Gegners mitbewegt („rollt“), um die Wucht abzumildern. Passend dazu schwebte ein XXL-Boxhandschuh über den Köpfen.

Von Adams bekam das Publikum richtig einen auf die Zwölf. 30 satte Songs feuerte er schnörkellos dem Publikum um die Ohren. Im Kurzarm-Hemd arbeitete er sich regelrecht durch die Titel und zeigte eine unbändige Spielfreude. Es hagelte direkt Hits in Serie: „Run to You“, „Somebody“, „18 til I Die“, „Please Forgive Me“.

Bryan Adams spielt seine größten Hits in Köln

Bei „Kids Wanna Rock“ lieferte sich der Frontmann mit seiner dreiköpfigen Band herausragende Duelle. Keith Scott an der Gitarre und Pat Steward am Schlagzeug waren weit mehr als Sparringspartner. Begleitet wurde alles von atmosphärischer Lichtshow und Schwarz-Weiß-Videos auf der Bühne sowie dem farbenfrohen Blinken der „Coldplay-Armbänder“ auf den Rängen.

Das Publikum sorgte mit den blinkenden Armbändern für die passende Atmosphäre beim Konzert von Bryan Adams. Copyright: AMG

Der Abend bestand hauptsächlich aus den großen Hits des Songschreibers. „Heaven“ wirkte in der schnelleren Version zwar nicht mehr ganz so elektrisierend, doch direkt danach gab es einen besonderen Moment zu einem neuen Titel. „The Ballad of Terry Fox“ würdigt den 1981 verstorbenen kanadischen Leichtathleten, der wegen einer Krebserkrankung sein rechtes Bein verlor. Dies nahm er zum Anlass, täglich 42 Kilometer quer durch Kanada zu laufen, um Geld für die Krebsforschung zu sammeln. Er nannte es den Marathon der Hoffnung.

Bryan Adams antwortet Trump indirekt

Auch der zweite neue Song vom im November erscheinenden Album „How’s It Goin’“ wurde gefeiert. Mit „51st State“ gibt Adams die passende Reaktion auf US-Präsident Donald Trump und dessen Andeutung, Kanada könne Teil der Vereinigten Staaten werden. Der Song stellt klar, dass Kanada eigenständig bleibt und niemals der „51. Bundesstaat“ der USA sein wird. Als der Sänger im Kölner Publikum eine Kanada-Fahne entdeckte, war er noch glücklicher.

Bei „You Belong to Me“ war es um die Fans endgültig geschehen. Adams wollte mit seinem Kameramann die besten Tänzerinnen und Tänzer in der Halle sehen. Das Publikum flippte komplett aus, viele zogen blank, um auf sich aufmerksam zu machen. Oben ohne oder nur im BH wurde wild gefeiert – es war die pure Ekstase.

Zum Finale gab’s den Hit-Sechserpack „Cuts Like a Knife“, „The Only Thing That Looks Good on Me Is You“, „(Everything I Do) I Do It For You“, „Back to You“, „Summer of ’69“ und „All for Love“. Damit endete ein Abend, der für viele zunächst aufgrund der schwierigen Parkplatzsuche stressig begonnen hatte, begeisternd. Anfang Juli 2027 wird Bryan Adams auf dem KunstRasen in Bonn spielen. Wer das Spektakel in Köln verpasst hat, sollte die Chance nutzen.