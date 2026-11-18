Moritz Müller steht vor dem alleinigen DEL-Rekord: Im Auswärtsspiel bei Red Bull München am Freitag (19.30 Uhr, MagentaTV) bestreitet der Kapitän der Kölner Haie seine 1201. Partie in der höchsten deutschen Spielklasse und zieht damit an Mirko Lüdemann vorbei. Einen Tag zuvor wird der Verteidiger 40 Jahre alt. Die Marke von 1200 Einsätzen hatte er am Sonntag beim 1:4 (1:3, 0:0, 0:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg erreicht.

Müller hat seit seinem Profidebüt am 18. Dezember 2003, einem 4:2-Sieg gegen die Düsseldorfer EG, gegeben. Er hat ausschließlich für die Haie gespielt und dabei 297 Punkte erzielt. Mit der Nationalmannschaft gewann der 220-malige Auswahlspieler 2018 olympisches Silber in Pyeongchang und 2023 Silber bei der WM. Vor dem Wolfsburg-Spiel hatten ihn die Fans mit einer Choreografie gefeiert, die Haie schenkten ihm ein gerahmtes Trikot mit der Nummer 1200.

Den Weg dorthin hat Thomas Eichin von Anfang an begleitet. Der frühere Haie-Geschäftsführer, der fast 14 Jahre beim Kölner Eishockeyklub arbeitete und heute bei Bayer 04 Leverkusen als Direktor Lizenz tätig ist, ist Müllers Schwiegervater: Müller heiratete 2014 Eichins Tochter Nadja. Eichin hat die Laufbahn des Verteidigers von Beginn an mitverfolgt und auch geprägt, „weil er ja unter mir als Jugendspieler angefangen hat“. Müller debütierte 2003 bei den Profis, Eichin verließ die Haie 2012. „Also fast zehn Jahre habe ich ihn beinahe täglich gesehen und immer darauf geachtet, seine Entwicklung zu fördern“, sagt Eichin im Gespräch mit unserer Redaktion.

7. Juni 2014: Die Hochzeit von Moritz Müller und Nadja Eichin. Thomas Eichin führt seine Tochter Nadja in die Kirche. Copyright: Klaus Michels EXPRESS Koeln

Eichin erzählt dabei die Geschichte, wie aus dem Nachwuchsspieler der Schwiegersohn wurde. Müller habe sich unter Hans Zach ins Team gespielt und in dieser Zeit auch das Herz der Tochter des Geschäftsführers für sich gewonnen. Über den Menschen Müller äußert sich Eichin voller Anerkennung. „Das ist halt ein Typ. Das ist schon ein Kracherkerl. Er ist sehr, sehr resilient in allem, was das Leben bietet. Er lebt für den Sport wie kein anderer“, sagt Eichin. Der Rekord sei dabei gar nicht Müllers Antrieb: „Es kommt nicht von ungefähr, dass er jetzt diesen Rekord bricht, obwohl das gar nicht seine Triebfeder ist.“ Eichin beeindruckt zudem die Kultur im Eishockey: „Das ist eine komplett andere Mentalität, die in einer Eishockeykabine herrscht, verbunden mit hoher Disziplin und einem sehr hohen Maß an Selbstverantwortung.“

Bleibt Moritz Müller unvollendet?

Müllers echter Antrieb ist ein anderer: Viermal stand Müller mit den Haien in der Finalserie, viermal unterlagen sie, zuletzt 2025 gegen die Eisbären Berlin. Ob ihn der fehlende Titel beschäftige? „Natürlich“, sagt Eichin und fügt an: „Ich glaube schon, dass das etwas sein wird, was ihn hinterher stören wird, wenn es nicht mehr klappen sollte. Aber das ist auch schon vielen anderen Top-Sportlern so ergangen, er wird damit klarkommen.“