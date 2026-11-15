Die Grizzlys Wolfsburg haben Haie-Kapitän Moritz Müller am Sonntag die Jubiläumsfeier zum 1200. DEL-Spiel gründlich verdorben. Vor 18.091 Zuschauern in der Lanxess-Arena verlor der KEC nach schwacher und emotionsloser Teamleistung mit 1:4 (1:3, 0:0, 0:1) gegen die Gäste aus der Autostadt.

Es war eine verdiente Niederlage – und ein trauriges Null-Punkte-Wochenende für die Haie, die am Freitag ein 1:2 in Schwenningen kassiert hatten. „So können wir nicht auftreten in der Liga, so wird es gegen jeden Gegner nichts“, bilanzierte Haie-Stürmer Dominik Bokk. Es sei traurig für Müller. „Er ist der beste Kapitän, den ich je hatte.“

Warme Worte von Hans Zach, Doug Mason und Leon Draisaitl für Moritz Müller

Müller, der mit seinem 1200. Spiel in der DEL mit Rekordspieler Mirko Lüdemann gleichzog, war vor der Partie ausgiebig geehrt worden. Auf dem Videowürfel wurde ein Trailer eingespielt, in dem Weggefährten – von Hans Zach über Doug Mason bis Leon Draisaitl – dem Jubilar warme Worte widmeten. Dann kam Geschäftsführer Philipp Walter aufs Eis, um dem fast 40-jährigen Müller, der sichtlich gerührt war, das Trikot mit der Nummer 1200 zu überreichen.

In einer Rede beleuchtete Walter zudem Müllers 23 Profijahre beim KEC und nannte ihn unter anderem „ein Vorbild“. In der Kurve entrollten die Fans ein Transparent mit dem Schriftzug „Chapeau Mo“. Danach war es jedoch schnell vorbei mit der feierlichen Stimmung.

Wir haben uns im ersten Drittel das Leben selbst schwer gemacht. Jetzt war das Umschaltspiel besser, aber wir müssen auch vors Tor kommen Marcel Noebels, Spieler der Kölner Haie

Die Haie kamen dank eines frühen Powerplays zwar gut ins Spiel, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Nach einigen Minuten wurden die Gäste offensiv gefährlicher – und gingen in der achten Minute in Führung. Keaton Thompson überwand Janne Juvonen mit einem Schuss von halbrechts. Die Haie taten sich fortan sehr schwer, wirkten mutlos bis verzagt – und kassierten acht Minuten später das nächste Tor. Nach einem Puckverlust im Angriffsdrittel konterten die Wolfsburger mit zwei Angreifern gegen einen Kölner Verteidiger.

Ross Mauermann schob Juvonen die Scheibe durch die Beine und erhöhte auf 0:2 (16.). Als die Haie dreieinhalb Minuten darauf vor ihrem Tor wieder nur halbherzig verteidigten, traf Matt Choupani aus kurzer Distanz zum 0:3. Immerhin schloss Louis-Marc Aubry 14 Sekunden vor der Pause einen Kölner Konter zum 1:3 ab.

Felix Brückmann ersetzte Juvonen im Haie-Tor, und die Kölner fanden im zweiten Drittel ein wenig besser ins Spiel. Die Partie war zäh, doch die Haie setzten Wolfsburg wenigstens ab und an leicht unter Druck. Chancen von Bokk und Gregor MacLeod machte Goalie Dustin Strahlmeier zunichte, Ryan MacInnis konnte ein Zuspiel von Aubry nicht verwerten. Auf der Gegenseite verhinderte Brückmann bei einem Konter gegen Justin Feser zunächst einen weiteren Gegentreffer. Da die Haie auch zwei Überzahlspiele ungenutzt ließen, blieb es nach 40 Minuten beim 1:3.

„Wir haben uns im ersten Drittel das Leben selbst schwer gemacht. Jetzt war das Umschaltspiel besser, aber wir müssen auch vors Tor kommen“, sagte Marcel Noebels in der Pause vor dem Schlussabschnitt, in dem allerdings Thompson am Ende eines Wolfsburger Powerplays schnell zum 4:1 für die Grizzlys traf (45.). Brückmann war machtlos, da ihm die Sicht verdeckt war. Damit war der KEC quasi schon besiegt. Die Haie mühten sich zwar, noch einmal heranzukommen. Doch es fehlte ihnen an Durchschlagkraft gegen die clever und effizient spielenden Gäste.

Kölner Haie: Juvonen (21. Brückmann) – Händel, Mo. Müller – Press, Austin – Kemiläinen, Sennhenn – Russell, MacLeod, Noebels – Bokk, Ljungh, Aubry – Kammerer, Tyrväinen, MacInnis – Fleischer, Storm, Späth – M. Münzenberger. – Zuschauer: 18.091. – Schiedsrichter: Schrader , Klijberg. - Strafminuten: Köln 2/ Wolfsburg 8. – Tore: 0:1 Thompson (7:29), 0:2 Mauermann (15:43), 0:3 Choupani (19:01), 1:3 Aubry (19:46), 1:4 Thompson (44:43).