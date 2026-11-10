Haie-Kapitän Moritz Müller„Es gibt immer wieder einen Grund, weiterzumachen“

Herr Müller, haben Sie Ihre Gesichtsverletzung aus dem Spiel gegen Iserlohn gut überstanden?

Ja, es war nur eine Platzwunde, die genäht werden musste. Sonst war nichts weiter. Wahrscheinlich bleibt eine Narbe. Aber ich denke, der Bart wird sie verdecken.

Am Sonntag steht gegen Wolfsburg Ihr 1200. DEL-Spiel an, womit Sie den Ligarekord von Mirko Lüdemann einstellen. Freuen Sie sich darauf?

Das ist natürlich etwas Besonderes. Die Zahl an sich sagt mir mittlerweile gar nicht mehr so viel. Man kann sie gar nicht richtig greifen. Dahinter steckt eine sehr lange Zeit. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass vieles davon unglaublich schnell vorbeigegangen ist.

Fast 23 Jahre sind seit Ihrem DEL-Debüt im Dezember 2003 vergangen.

Ja, wobei ich in meiner ersten Saison gerade einmal zwei Spiele gemacht habe und dabei eigentlich überwiegend auf der Bank saß. Ob man das schon als richtige Profisaison bezeichnen kann, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich schon.

Die Haie international zu sehen und vertreten zu dürfen, ist für mich sehr speziell Moritz Müller über die Spiele in der Champions League

Mit Ihrem nächsten Einsatz nach dem Jubiläum könnten Sie alleiniger DEL-Rekordspieler werden. Ein verrückter Gedanke, oder?

Ja, absolut. Das ist schon Wahnsinn.

Am 19. November werden Sie auch noch 40 Jahre alt.

Ja, da kommt gerade einiges zusammen. Und am 11. November bin ich mit meiner Frau genau 20 Jahre zusammen. Das ist auch noch ein besonderes Datum.

An diesem Mittwoch, 11.11., bestreiten Sie mit den Haien in der Lanxess-Arena um 19.30 Uhr das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions Hockey League. Wie gehen Sie es an?

Es ist für mich etwas Besonderes, es zu spielen und ich hoffe, dass ich noch genug Möglichkeiten haben werde, den 11.11. demnächst auch mal kostümiert zu feiern. Die Haie international zu sehen und vertreten zu dürfen, ist für mich sehr speziell.

Der DEL-Alltag ist wie üblich herausfordernd. Die Haie stehen nach 15 Spielen auf Platz sechs der Tabelle, haben aber viele Gegentore kassiert und zu Hause häufig verloren. Ihr Zwischenfazit?

Wir hatten einen tollen Start mit der Champions Hockey League. Die Euphorie war riesig. Wir hatten gleich diese besonderen Spiele, beispielsweise zu Hause gegen Frölunda Göteborg. Dazu kam ein neues Trainerteam, alle waren bis in die Haarspitzen motiviert, jeder ist vor und zurück gerannt. Und dann kommt der Ligaalltag, man denkt wahrscheinlich unbewusst: Wir sind gut genug, das kriegen wir auch so hin. Aber genau das reicht in dieser Liga nicht. Die DEL ist sehr kampfintensiv. Wenn wir versuchen, die Spiele nur mit unseren spielerischen Fähigkeiten zu lösen, funktioniert das nicht.

Was muss besser werden?

Wir haben einen spielstarken Kader, der gerne mit der Scheibe agiert und kreative Lösungen sucht. Aber wir müssen begreifen, dass wir gegen die Scheibe genauso hart arbeiten müssen. Wir müssen konsequent zurückarbeiten und dürfen nicht solche großen Lücken entstehen lassen. Ich finde allerdings, dass es zuletzt besser geworden ist. Trotzdem liegt noch viel Arbeit vor uns.

Die Haie haben mit Thomas Berglund einen neuen Trainer, der erstmals außerhalb Schwedens arbeitet. Wie war die erste Zeit mit ihm?

Er ist ein sehr, sehr angenehmer Mensch. Und ich glaube, dass er eine gewisse Zeit gebraucht hat, um hier alles kennenzulernen. Die deutsche Liga ist speziell, beispielsweise auch mit den Ausländerlizenzen und den U-23-Regelungen. Dazu kommt, dass er seine Mannschaft kennenlernen muss. Wir arbeiten gemeinsam daran, besser zu werden, und ich finde, dass der Trend nach oben geht.

In der vergangenen DEL-Saison stellten die Haie in der Hauptrunde Rekorde auf, waren in den Playoffs aber nicht mehr in Bestform. Vielleicht ist es sogar gut, dass die Mannschaft diesmal ihre Probleme frühzeitig erkennt?

Vergangenes Jahr lief vieles sehr reibungslos. Aber wir haben auch nicht immer gut gespielt und die Spiele trotzdem gewonnen, und das hat manchmal über bestimmte Schwächen hinweggetäuscht. In dieser Saison ist es anders. Wenn wir schlecht spielen, verlieren wir die Spiele auch knallhart. Natürlich führt das dazu, dass wir viel genauer analysieren müssen, was wir falsch gemacht haben. Wie müssen wir uns besser verhalten? Was müssen wir verändern? Das hilft uns dabei, unser Spiel weiterzuentwickeln.

Im Februar gibt es die nächste Maßnahme. Dann werden wir uns zusammensetzen, uns in die Augen schauen und entscheiden, wie es weitergeht Moritz Müller über seine Karriere im Nationalteam

Sie selbst waren mit Ihren Leistungen zu Saisonbeginn nicht immer zufrieden?

Ich hatte zwischendurch durchaus gute Spiele. Aber es gab eben auch Partien, in denen wir als Mannschaft unser Spiel gesucht haben. Da war ich selbst manchmal nicht ganz sicher, wie ich mich verhalten sollte. Soll ich jetzt aggressiv draufgehen oder lieber nicht? In manchen Situationen haben wir defensiv die falschen Entscheidungen getroffen. Dadurch sind riesige Räume entstanden. Je besser wir als Mannschaft zusammenspielen, desto leichter wird es auch für jeden Einzelnen. Mir persönlich hat das ebenfalls gutgetan.

Beim Deutschland Cup waren Sie am vergangenen Wochenende nicht dabei. Ist die Eishockey-Nationalmannschaft für Sie weiterhin ein Thema?

Das ist offen. Ich habe mich mit Bundestrainer André Rankel getroffen, als er in Köln war. Wir hatten ein gutes Gespräch. Es war klar, dass er für den Deutschland Cup keine Spieler mitnimmt, die durch die Champions Hockey League bereits diese Doppelbelastung haben. Ich denke, dass ich es spielerisch noch schaffen könnte, und würde sagen, dass die Sache von beiden Seiten noch offen ist.

Es hängt also auch davon ab, ob Sie selbst noch für Deutschland spielen möchten?

Es geht darum, welche Leistungen ich im Verein bringe, welche Rolle in der Nationalmannschaft besetzt werden muss und welche Spieler aus Nordamerika zur Verfügung stehen. Im Februar gibt es die nächste Maßnahme. Dann werden wir uns zusammensetzen, uns in die Augen schauen und entscheiden, wie es weitergeht.

Die Heim-WM 2027 könne ein schöner Abschluss Ihrer internationalen Karriere sein?

Natürlich wäre das etwas Besonderes. Aber es gibt immer noch irgendein Highlight, auf das man hinarbeiten könnte. Es gibt immer wieder einen neuen Grund, noch weiterzumachen. Irgendwann ist es aber auch mal gut. Ich habe 2017 bereits eine Heim-WM gespielt. Deshalb wäre das für mich allein kein Grund, unbedingt weiterzumachen. Und wer weiß, was bis dahin noch passiert.

Die Haie warten seit 2002 auf die Deutsche Meisterschaft. Glauben Sie daran, mit den Haien noch den Titel zu gewinnen?

Ja, natürlich. Ich würde es uns allen sehr wünschen. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg dahin sind. In den vergangenen beiden Jahren waren wir auf jeden Fall wieder näher dran. Davor gab es einige Jahre, in denen man immer wieder gesagt hat, dass wir um die Meisterschaft mitspielen könnten. Aber ich glaube, dass wir in Wirklichkeit nicht so nah dran waren, wie wir vielleicht gedacht haben. Jetzt ist es anders.

Wäre es sehr schwer für Sie, Ihre Karriere ohne Meistertitel zu beenden? Haben Sie manchmal darüber nachgedacht, ob Sie bei einem anderen Verein größere Chancen gehabt hätten?

Es wäre schon ein Wermutstropfen, wenn das bis zum Ende meiner Karriere nicht mehr klappen sollte. Aber ich würde auch weiterleben, wenn es nicht passiert. Ich könnte damit umgehen. Ich stelle mir manchmal selbst die Frage, was gewesen wäre, wenn ich in den Jahren, in denen es bei den Haien nicht so gut lief, den Verein verlassen hätte. Aber dafür hätte ich alles aufgegeben, was ich hier habe, mit meiner Familie und allem. Was wäre mir das wert gewesen? Und ich glaube, ich würde wieder denselben Weg wählen.