Nach dem 3:2-Sieg, den die Kölner Haie am Sonntag nach Penaltyschießen in der DEL-Begegnung gegen die Iserlohn Roosters feierten, haben die Profis und ihr Coach Thomas Berglund sechs Tage trainingsfrei – mit Ausnahme von Dominik Bokk. Wie üblich pausiert die Deutsche Eishockey-Liga Anfang November wegen des Länderspielturniers Deutschland Cup, das diesmal vom 5. bis 8. November in der Düsseldorfer Arena, dem PSD Bank Dome, stattfindet.

Nur den 26-jährigen Haie-Stürmer Bokk berief der neue Eishockey-Bundestrainer André Rankel, seit Ende August im Amt, in seine Auswahl für die Länderspiele gegen Österreich (5.11.), Lettland (7.11.) und die Slowakei (8.11.).

Ich habe mich dazu entschlossen, die Spieler aus der Champions League rauszulassen – mit drei Ausnahmen André Rankel, Eishockey-Bundestrainer

Dass sonst kein Kölner Spieler dabei ist, hängt nicht etwa damit zusammen, dass es beim KEC keine weiteren Kandidaten gäbe. Vielmehr will Rankel die Profis der Mannschaften schonen, die auch in der Champions Hockey League antreten; neben den Haien sind das Berlin und Mannheim. Rankel erklärte unlängst: „Ich habe mich dazu entschlossen, die Spieler aus der Champions League rauszulassen – mit drei Ausnahmen.“ Neben Bokk nominierte er Max Calce (Mannheim) und Torhüter Jonas Neffin (Berlin).

Beim KEC gibt es einige weitere Profis, die sich Hoffnungen machen können, bei der Heim-Weltmeisterschaft im Mai 2027 für Deutschland aufs Eis zu gehen. Haie-Kapitän Moritz Müller (39) ist langjähriger Nationalspieler. Auch die Stürmer Marcel Noebels (34) und Daniel Fischbuch (33) bringen reichlich WM-Erfahrung mit. Zum erweiterten Kreis der DEB-Auswahl zählen die Angreifer Tim Fleischer (26) und Maxi Kammerer (30) sowie Verteidiger Jan Luca Sennhenn (25). Womöglich könnte sich auch der 19-jährige Verteidiger Carlos Händel empfehlen, der beim KEC überzeugende Leistungen zeigt.

Das Training nimmt der KEC am kommenden Sonntag wieder auf. Am 11. November steht in der Lanxess-Arena das CHL-Achtelfinal-Hinspiel gegen Liberec an, bevor es in der DEL zwei Tage später mit einer Auswärtspartie in Schwenningen weitergeht.