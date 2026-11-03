Sieben Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase des Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums (NCG) in Bergisch Gladbach haben jüngst finnische Gastschülerinnen und -schüler empfangen. Das Programm umfasste Ausflüge in die Region, gemeinsamen Schulunterricht und kulturellen Austausch.

Erste Kontakte schon vor dem Besuch

Bereits im Vorfeld hatten die Schülerinnen und Schüler beider Seiten über ihre Kontaktdaten erste Nachrichten ausgetauscht, um sich kennenzulernen. In der Besuchswoche stand ein gemeinsames Schulprogramm auf dem Plan.

Schulsysteme und Traditionen im Vergleich

Die Gruppen verglichen ihre jeweiligen Schulsysteme und stellten dabei Unterschiede fest: In Finnland sei das Verhältnis zwischen Lehrkräften und Schülern deutlich lockerer als in Deutschland, erklärten die Schüler. Auch Traditionen und Essgewohnheiten wurden gegenübergestellt, darunter der in Deutschland wenig bekannte finnische Lucia-Tag, das Fest des Lichts.

Papierbrücken und Stolpersteine

In einem Teambuilding-Projekt bauten die Schüler aus Papier Brücken, die auf Stabilität und Kreativität hin geprüft wurden. Außerdem setzten sie sich an der Schule mit Stolpersteinen auseinander, die an während des Nationalsozialismus verfolgte Menschen erinnern.

Ausflug nach Köln zu den Kölner Haien

Einer der vielen Ausflüge führte die Jugendlichen auch nach Köln. Auf dem Trainingsgelände der Kölner Haie konnten die Schüler einer Trainingseinheit beiwohnen. Im Anschluss trafen sie den finnischen Eishockeyspieler Juhani Tyrväinen, der bereitwillig Fragen beantwortete. Er berichtete von seiner Begeisterung für Köln und den Karneval.

Gegenbesuch im Januar 2027

Im Januar 2027 folgt nun der zweite Teil des Austauschs: Die NCG-Schüler reisen nach Finnland, wo sie Temperaturen zwischen minus 15 und minus 30 Grad Celsius erwarten. (hvo)