Am 6. Spieltag hat es die Kölner Haie in der Champions Hockey League zum ersten Mal erwischt. Beim Genève-Servette HC unterlag der KEC am Mittwochabend (14. Oktober) mit 3:4 nach Overtime.

Für den Einzug ins Achtelfinale spielte das Ergebnis allerdings keine Rolle mehr, denn beide Mannschaften hatten sich bereits vor dem abschließenden Gruppenspieltag qualifiziert. Zuvor hatten die Kölner sämtliche fünf CHL-Partien für sich entschieden, nun folgte die erste Niederlage.

Haie unterliegen in Genf nach Verlängerung

In der Gruppenphase landet der KEC auf Rang drei. Daraus ergibt sich auch der Kontrahent in der K.-o.-Runde: Die Haie treffen auf den tschechischen Klub HC Bili Tygri Liberec. Das erste Duell ist für den 10. oder 11. November vorgesehen, das zweite folgt sieben Tage danach. Die exakten Termine stehen noch nicht fest.

Trainer Thomas Berglund musste in Genf nicht nur auf die verletzten Dominik Bokk und Felix Brückmann verzichten, er gönnte zudem einigen Spielern eine Pause. Janne Juvonen, Carlos Händel, Patrick Russell und Ryan MacInnis gehörten nicht zum Aufgebot.

Im Tor stand wie schon zuletzt Nico Wiens, der gleich nach dem Anpfiff gefordert war. Die frühen Möglichkeiten der Gastgeber durch Simas Ignatavicius wehrte der junge Torhüter ab (3. Minute). Auf der Gegenseite kamen die Haie durch Gregor MacLeod (5.), Frederik Storm (6.) und Brady Austin (8.) zu Gelegenheiten.

In Führung gingen jedoch die Genfer: Die Kölner verloren beim Spielaufbau vor dem eigenen Tor den Puck, Marco Miranda legte für Matthew Verboon auf, und der schob zum 1:0 ein (12.). Auch in der Folge traten die Schweizer gefährlicher auf, während die Haie einige Zeit brauchten, um sich zu sortieren.

Unmittelbar vor der ersten Pause gelang den Kölnern dann aber der Ausgleich. Dieses Mal profitierte der KEC von einem Fehler der Gastgeber: MacLeod bereitete vor, Austin traf in der 20. Minute zum 1:1.

Nach Wiederbeginn knüpfte die Mannschaft von Berglund nahtlos daran an. Zunächst vergab MacLeod eine Doppelchance gegen Genfs Torhüter Joren van Pottelberghe (21.), kurz darauf brachte Daniel Fischbuch die Haie mit dem 2:1 in Front (22.).

Für die Kölner Haie geht es in der DEL weiter

Anschließend überstanden die Kölner zwei Unterzahlphasen in kurzer Folge, schafften es aber auch in zwei eigenen Überzahlsituationen nicht, ein Tor zu erzielen. Während des zweiten Powerplays leisteten sie sich zudem einen ärgerlichen Wechselfehler mit zu vielen Spielern auf dem Eis, für den MacLeod auf die Strafbank musste.

Gegen Ende des zweiten Drittels wurde es dann brenzlig: MacLeod wegen unsportlichen Verhaltens und Austin wegen eines hohen Stocks kassierten beide eine Strafe, sodass die Haie zu dritt verteidigen mussten. Das ging nicht gut – wenige Sekunden vor der Pausensirene erzielte Jesse Puljujärvi das 2:2.

Im Schlussdrittel ging es weniger turbulent zu als in den ersten 40 Minuten, wobei die Haie gut in den Abschnitt fanden. Weder eine Unterzahl noch ein Powerplay wirkten sich auf den Spielstand aus. In der 54. Minute zog MacLeod noch einmal kraftvoll ab, den Abpraller konnte Tim Fleischer jedoch nicht verwerten.

Stattdessen durften zunächst die Genfer feiern: Fischbuch hatte einen zerbrochenen Schläger in die Schussbahn eines Gegenspielers geschoben, die Schiedsrichter entschieden auf Penalty. Puljujärvi verwandelte sicher (55.). Entschieden war die Partie damit aber noch nicht, denn die Kölner reagierten prompt: Knapp drei Minuten vor dem Ende stellte Maxi Kammerer auf 3:3 (57.).

In der Verlängerung fiel die Entscheidung dann im Eiltempo. Nach gerade einmal sieben Sekunden traf Puljujärvi zum 4:3-Sieg für die Schweizer. Damit steht für die Haie am 6. Spieltag die erste Niederlage in der CHL zu Buche.

Im Achtelfinale wartet Mitte November nun Liberec. Bereits am Freitag (16. Oktober) sind die Kölner Haie wieder im Einsatz: In der DEL treten sie um 19.30 Uhr bei den Iserlohn Roosters an. (red)