Es dürfte nicht jeder wissen, wo genau Herning liegt. Dass es sich um eine Stadt im dänischen Jütland handelt, ist Eishockey-Fans aber bekannt. Herning war schließlich 2018 und 2025 ein Austragungsort der jeweiligen Eishockey-Weltmeisterschaft. Der dort beheimatete Klub Herning Blue Fox, trainiert vom Kanadier Garth Murray, ist dänischer Meister – und am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Lanxess-Arena Gegner der Kölner Haie in der Champions Hockey League.

Unter Druck stehen die Kölner diesmal trotzdem nicht. Sie haben sich mit ihren vorherigen vier Siegen gegen Salzburg, in Tampere, gegen Frölunda und Klagenfurt bereits für das Achtelfinale der europäischen Liga qualifiziert. KEC-Trainer Thomas Berglund kündigt deshalb an, dass er auf Rotation im Kader setzen wird. „Wir werden einigen Spielern eine Pause geben, gleichzeitig jungen Spielern die Chance geben, sich zu zeigen. Für sie ist das eine perfekte Gelegenheit“, sagt der 57-Jährige.

Tobin Brandt und Mateu Späth könnten im Sturm der Kölner Haie spielen

An welche der jungen Akteure er denkt, verriet der Schwede nicht. Vorstellbar ist, dass der 21-jährige Torhüter Nico Wiens zum Einsatz kommen könnte, um Janne Juvonen zu entlasten, der in der Liga aufgrund der Verletzung von Felix Brückmann zurzeit im Dauereinsatz ist. In der Verteidigung sind Nikita Müller, Luca und Noah Münzenberger Kandidaten, wobei Letzterer auch in der Offensive spielen kann. Im Sturm kommen Tobin Brandt und Mateu Späth infrage.

Die Herning Blue Fox haben zwar in der CHL-Vorrunde noch nicht gewonnen, waren zuletzt aber näher an einem Erfolg, als es die Bilanz vermuten lässt. In Liberec verloren die Dänen erst nach Verlängerung mit 1:2 und holten ihren bislang einzigen Punkt, bei den Eisbären Berlin unterlagen sie ebenfalls nur 1:2. Zuvor hatte es gegen die finnischen Teams KooKoo und SaiPa deutlichere Niederlagen gegeben.

Wir sind noch in einem Prozess, es wird mit jedem Tag besser, aber wir müssen weitere Schritte nach vorne machen Thomas Berglund, Trainer der Kölner Haie

Zu locker angehen will Berglund die Partie aber nicht. „Es ist wichtig, dass wir bereits für das Achtelfinale qualifiziert sind. Wir wollen das Spiel trotzdem gewinnen und uns eine möglichst gute Ausgangsposition verschaffen“, meint er. „Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Wenn wir das tun, werden wir wahrscheinlich das Spiel verlieren.“ Und: „Wir sind noch in einem Prozess, es wird mit jedem Tag besser, aber wir müssen weitere Schritte nach vorne machen.“

Das 6:3, das den Haien am Sonntag im DEL-Spiel in Ingolstadt gelang, fand Berglund im Vergleich zu anderen Auftritten des KEC in der Liga in Ordnung. „Wir hatten ein viel besseres Spielmanagement, haben besser gearbeitet und das Spiel vereinfacht, wenn es nötig war. Genau das möchte ich wieder sehen.“

Allerdings wünscht er sich auch einen „besseren Start“. In Ingolstadt begannen die Haie schwach, sodass die Gastgeber früh in Führung gingen. „Danach haben wir das Spiel meiner Meinung nach ziemlich gut kontrolliert“, meint Berglund. „Wir wissen, dass am Mittwoch eine großartige Stimmung auf uns warten wird. Wir spielen gerne vor unseren Fans. Hoffentlich kommen viele Leute und unterstützen uns. Wir werden alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen.“

Die Haie erwarten mehr als 14.000 Zuschauer in der Deutzer Halle, was in der CHL ein herausragender Wert ist. Andere Spiele finden oft vor nur 3000 Besuchern - oder sogar weniger - statt Für Herning dürfte die große Kulisse in der Lanxess-Arena nicht nur deshalb ungewohnt sein. Die Blue Fox tragen ihre Heimspiele in der Regel in der KVIK Hockey Arena aus, die lediglich 4105 Zuschauer fasst.