Die Haie stehen nach dem Sieg gegen Liberec erstmals im Viertelfinale der Champions Hockey League. Hand aufs Herz: Wie groß ist die Freude über den Einzug in die Runde der besten Acht? Riesig, auf jeden Fall. Es war unser Ziel, das Viertelfinale zu erreichen und das Spiel in Liberec zu gewinnen. Wir freuen uns alle sehr, dass wir jetzt in der nächsten Runde stehen und nach Göteborg reisen dürfen.

Was sagt dieser Erfolg über die Mannschaft aus? Ihr habt früh das 0:1 kassiert, seid dann aber gut zurückgekommen. Was gibt euch der Auswärtssieg für ein Gefühl? Ein gutes Gefühl, auf jeden Fall. Liberec ist eine gute Mannschaft und hat in beiden Spielen viel Druck gemacht. Wir wussten, dass sie im Rückspiel nochmal anziehen würden, weil sie Tore brauchten. Ich finde, wir haben das gut gemacht. Janne hat ein sehr gutes Spiel im Tor gezeigt und wichtige Saves für uns gemacht. Insgesamt war es eine solide Leistung der Mannschaft. Wir haben unsere Chancen genutzt und hätten vielleicht sogar noch das eine oder andere Tor mehr schießen können.

In der Champions Hockey League läuft es richtig gut, in der Liga gibt es dagegen ein Auf und Ab. Fühlt sich die Saison manchmal wie eine Achterbahnfahrt an? Hast du eine Erklärung dafür? Nein, eigentlich nicht. Wir fragen uns auch, warum es in der Liga so auf und ab geht, während wir in der CHL so erfolgreich sind. Wir versuchen natürlich, das in den Griff zu bekommen und konstanter zu spielen. Wir wollen mehrere Ligaspiele hintereinander gewinnen. Das Potenzial haben wir auf jeden Fall. Wir müssen es nur aufs Eis bringen und uns selbst beweisen.

Auswärts läuft es derzeit richtig gut, zu Hause in der LANXESS arena tut ihr euch dagegen schwer. Wie erklärst du diese Diskrepanz? Eine Erklärung habe ich nicht wirklich – das ist eine gute Frage. Vielleicht spielen die Mannschaften, die in die LANXESS arena kommen, einfach besonders gut. Im Moment tun wir uns zu Hause jedenfalls schwer.

Apropos Auswärtsfahrten: Jetzt warten München und Mannheim. Ist das ein Traumwochenende mit zwei Topgegnern und tollen Arenen oder eher eine unangenehme Dienstreise? Das kann man so oder so sehen. Ich freue mich auf die Spiele. München hat gerade eine lange Siegesserie, das wird ein sehr guter Test für uns. Wir können zeigen, wie gut wir sind und wie gut wir zusammenspielen. Wir müssen als Mannschaft auftreten, um am Wochenende erfolgreich zu sein.

Am Freitag wird Mo Müller mit seinem 1.201. Spiel alleiniger Rekordhalter der DEL. Am Sonntag gab es bereits eine tolle Zeremonie – aber jetzt ist er tatsächlich alleiniger Rekordhalter. Ist das etwas Besonderes? Auf jeden Fall. Die Ehrung am Sonntag gegen Wolfsburg war für alle etwas Besonderes. Ich freue mich unglaublich für ihn – er hat es absolut verdient. Es ist einfach beeindruckend, wie er das geschafft hat. Ich habe es einmal auf die Tage umgerechnet: Das sind fast dreieinhalb Jahre Eishockey, wenn man jeden Tag ein Spiel macht.

Wie würdet ihr ihm als Mannschaft am liebsten gratulieren: mit einer großen Kabinenparty oder mit drei Punkten als Geschenk? Am besten mit beidem.