Das europäische Abenteuer der Kölner Haie geht in die nächste Runde. Bei den tschechischen Bílí Tygři Liberec kam der KEC am Dienstagnachmittag in einem abwechslungsreichen Achtelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League (CHL) zu einem 4:3 (3:1, 0:2, 1:0) und zog damit ins Viertelfinale ein. Das Hinspiel hatte der KEC in der vergangenen Woche in Köln mit 4:2 gewonnen.

In der nächsten Runde treffen die Kölner auf einen schwedischen Gegner, nämlich den Sieger des Duells zwischen Frölunda Göteborg und den Växjö Lakers.

Jetzt sind nur noch acht Mannschaften übrig, ein Duell mit einer schwedischen Mannschaft - das wird interessant für uns Thomas Berglund, Trainer der Kölner Haie

„Jetzt sind nur noch acht Mannschaften übrig, ein Duell mit einer schwedischen Mannschaft - das wird interessant für uns“, sagte der schwedische Haie-Trainer Thomas Berglund.

Die Haie mussten vor 3641 Zuschauern in Liberec, darunter etwa 200 Kölner, schon um 15 Uhr spielen, da in Tschechien ein Feiertag war. Es machte ihnen nichts aus. In einer abwechslungsreichen Partie gelang es ihnen, in den entscheidenden Momenten ihre Tore zu schießen. Zudem hatte Kölns Goalie Janne Juvonen einen guten Tag erwischt und parierte insgesamt 27 Schüsse.

Nach einem frühen Treffer für Liberec durch Jaroslav Vlach in der zweiten Minute waren zunächst die Gastgeber überlegen und setzten die Kölner immer wieder unter Druck – jedoch zunächst ohne weiteren Erfolg. In der siebten Minute traf Daniel Fischbuch im Powerplay zum vermeintlichen Ausgleich, doch Liberec ließ die Szene überprüfen, woraufhin das Tor den Haien aberkannt wurde. Nur wenige Sekunden später gelang Verteidiger Robin Press das 1:1 (7.), das nicht beanstandet wurde.

Kölner Haie nutzen ihre Chancen konsequent

Im Anschluss nutzten die Haie ihre Chancen konsequent. Juhani Tyrväinen fälschte einen Pass von Gregor MacLeod zur Führung ab (14.), Patrick Russell erhöhte nach einer schönen Kombination über MacLeod und Valtteri Kemiläinen kurz vor der ersten Pause auf 3:1 (20.). Damit hatten die Haie in der Addition von Hin- und Rückspiel einen Vorsprung von vier Toren. Doch der hielt nicht.

Im zweiten Drittel ließen die Kölner nach. Ihr Spiel wurde ungenauer, Unterbrechungen behinderten zudem den Spielfluss. Liberec nutzte die Schwächen der Haie und verkürzte durch Radan Lenc auf 2:3 (27.). Kurz darauf verhinderte Juvonen gegen Jaromír Pérez den Ausgleich. Die Haie hatten anschließend zwar Gelegenheit, in doppelter Überzahl ihren Vorsprung wieder auszubauen, blieben jedoch erfolglos.

Stattdessen fiel das 3:3 durch Adam Najman (38.), dem ein individueller Fehler von Brady Austin vorausging, der in der eigenen Zone zu nachlässig verteidigte. Die heimischen Zuschauer waren nun wieder deutlich zu hören. Bitter für den KEC war zudem, dass Verteidiger Kemiläinen im zweiten Abschnitt angeschlagen ausschied.

Bald lagen die Haie aber wieder mit drei Toren vorn, denn zu Beginn des Schlussdrittels war Liberec ein wenig von der Rolle. So hatte MacLeod Platz und brachte die Kölner mit einer Einzelleistung bereits 25 Sekunden nach Wiederbeginn mit 4:3 in Führung (41.). Danach erhöhten die Gastgeber erneut den Druck, doch Juvonen verhinderte mit mehreren Paraden den Ausgleich. Auch während einer Strafzeit gegen MacLeod war der finnische Torhüter nicht zu überwinden. Liberec kam bis zum Schluss zu weiteren Chancen, doch Juvonen sicherte den Haien den knappen Sieg.

Kölner Haie: Juvonen – Vittasmäki, Kemiläinen – Austin, Press – Sennhenn, Müller – Händel – MacLeod, Tyrväinen, Russell – Noebels, Ljungh, Bokk – Aubry, MacInnis, Kammerer – Fleischer, Storm, Fischbuch – Niedenz. – Zuschauer: 3641. – Schiedsrichter: Kova, Vikman (beide Finnland). - Strafminuten: Liberec 6/Köln 2. – Tore: 1:0 Vlach (1:21), 1:1 Press (6:45), 1:2 Tyrväinen (13:36), 1:3 Russell (19:02), 2:3 Lenc (26:26), 3:3 Najman (37:59), 3:4 MacLeod (40:25).