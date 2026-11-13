Die Kölner Haie haben am Freitagabend (13. November) bei den Wild Wings in Schwenningen eine trostlose Partie abgeliefert. Zwei Tage nach dem Heimsieg über Liberec im CHL-Achtelfinale setzte es am 15. DEL-Spieltag eine 1:2-Pleite.

Dass die teilweise ins Schwimmen geratene Mannschaft von Thomas Berglund nicht wesentlich mehr Gegentore kassierte, lag neben Goalie Brückmann nur noch an der Fahrlässigkeit der Schwenninger, die sich mit dem Erfolg vom letzten Tabellenplatz verabschieden durften.

Kölner Haie schwimmen in Schwenningen

Die Haie fanden schon im ersten Drittel kaum ins Spiel. Die Wild Wings bestimmten den Abschnitt, bekamen nach einer Behinderung von Abwehr-Routinier Moritz Müller ein Überzahlspiel und hatten auch zahlreiche Chancen.

Doch die Führung gelang den Gastgebern erst nach 17 Minuten, nachdem Müller im Aufbau die Scheibe verspringen ließ. Wild-Center Hänelt ging dazwischen und setzte die Scheibe souverän unter die Latte zum 1:0.

Kurz darauf hätten die Kölner fast den Doppelschlag kassiert. Nach einem Pass hinter Haie-Goalie Brückmann stand das Tor plötzlich halb offen. Doch Brückmann hechtete artistisch vom Pfosten in die Ecke und rettete mit der Fanghand.

Die Haie erspielten sich zu Beginn des zweiten Drittels dann immerhin viel Scheibenbesitz, machten daraus aber kein Kapital. In der 29. Minute kamen dann die Wild Wings zu ihren besten Möglichkeiten. Zunächst war Brückmann gegen Hänelt zur Stelle, kurz darauf parierte er einen abgefälschten Schuss von Bunnaman stark mit der Fanghand.

Von den Haien kam im Gegenzug viel zu wenig im zweiten Durchgang. Immer wieder verpassten die KEC-Profis Gelegenheiten, um die Scheibe überhaupt auf das Tor des Gegners zu bekommen.

Im letzten Abschnitt änderte sich das Bild in Sachen Intensität ein wenig – allerdings zum Vorteil der Gastgeber, die nach 45 Minuten auf 2:0 erhöhten. Erneut war es Hänelt, der mit viel Tempo über rechts ins Haie-Drittel zog, vor dem Tor querlegte und Feist unter Bedrängnis einschieben konnte.

Die Haie kamen erst nach 47 Minuten zu ihrem ersten Powerplay, doch Fischbuch verfehlte den One-Timer nur knapp. Acht Minuten vor Schluss dann doch noch der erste Grund zum Jubeln für die Berglund-Truppe: Händel legte an der Bande quer, Aubry zog in die Mitte und traf per Handgelenksschuss ins Eck zum Anschluss.

Eine echte Drangphase der Kölner blieb allerdings aus, die besseren Chancen blieben aufseiten der dominanten Schwenninger. Die Kölner nahmen für die letzte Druckphase mit Torwart Brückmann den besten Mann vom Eis, doch der Effekt brachte keinen Erfolg. Und auch die engagierten Wild Wings trafen nicht mehr ins leere Tor. (oke)