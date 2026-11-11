Mit einem 4:2 gegen BiliTygri Liberec haben die Kölner Haie am 11.11. ihr erstes internationales K.o.-Spiel seit 31 Jahren gewonnen. Gefeiert werden darf nach dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League aber noch nicht. Für das Rückspiel in Tschechien haben sich die Kölner jedoch eine gute Ausgangsposition erspielt.

In der Lanxess-Arena verbanden viele Anhänger den Sessionsauftakt mit dem Eishockey und erschienen im Karnevalskostüm. Zu sehen bekamen sie eine Partie, die über weite Strecken hart umkämpft war und an deren Ende der KEC die Nase vorn hatte.

Dominik Bokk erzielt erstes Playoff-Tor seit Peter Draisaitl

Gut sechs Minuten dauerte es, bis die Haie, Tabellen-Dritter nach der Hauptrunde, Vereinsgeschichte schrieben: Dominik Bokk (7.) erzielte die Kölner Führung. Damit gelang dem KEC erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten wieder ein Playoff-Tor in einem internationalen Wettbewerb. Der letzte Schütze war Peter Draisaitl, Vater von NHL-Star Leon Draisaitl. Er hatte 1995 im Finale des Eishockey-Europapokals gegen Jokerit Helsinki das zwischenzeitliche 3:2 markiert. Den Titel verpassten die Haie damals dennoch, sie unterlagen mit 3:4 nach Penaltyschießen.

Dass es diesmal kein Penaltyschießen geben würde, war schon vor dem ersten Bully klar. Im Modus Hin- und Rückspiel war stattdessen sogar ein Unentschieden möglich. Das wollten die Haie natürlich gerne verhindern und den Heimvorteil nutzen, um sich vor dem Rückspiel eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Doch in der 13. Minute glich Adam Musil für die Gäste aus – zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Treffer nicht angedeutet hatte.

Das Tor zeigte durchaus Wirkung. Die Haie bekamen nun Probleme und ließen die ein oder andere Chance der Gäste zu, zudem lief nach dem guten Start auch in der Offensive wenig zusammen. So schien die erste Drittelpause genau zur richtigen Zeit zu kommen. Nach Wiederbeginn aber hakte es zunächst weiterhin.

Den ersten Torschuss gaben die Haie im zweiten Drittel erst nach fünf Minuten ab, während Liberec in dieser Phase besser im Spiel war. In der 28. Minute lagen die Weißen Tiger aus Tschechien dann auch ergebnistechnisch vorn: Janne Juvonen wehrte einen Schuss von Adam Najman ab, doch der Puck prallte vom Körper von Gregor MacLeod ins eigene Tor. Als anschließend auch noch Marcel Noebels auf die Strafbank musste, drohte den Haien die Partie zu entgleiten.

Stattdessen folgte ein Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden. Ryan MacInnis (34.) traf in Unterzahl nach einem Konter zum Ausgleich, kurz darauf stellte Markus Ljungh (34.) die Kölner Führung wieder her.

Hart umkämpft und äußerst spannend ging es auch im Schlussdrittel weiter. Die Haie suchten das nächste Tor, Möglichkeiten hatten unter anderem Tim Fleischer und Daniel Fischbuch. Auf der Gegenseite war Juvonen gegen Radan Lenc gefordert, den die Kölner Abwehr vor dem eigenen Tor sträflich alleingelassen hatte. In der 53. Minute kam schließlich die Erlösung für Fleischer: Der Sommer-Neuzugang aus Straubing erzielte sein erstes Tor im Haie-Trikot und erhöhte auf 4:2 – der Endstand.

Bevor es zum Rückspiel nach Liberec geht, warten auf die Haie zwei Partien in der DEL: zunächst das Gastspiel bei den Schwenninger Wild Wings (13. November, 19.30 Uhr), dann das Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg (15. November, 16.30 Uhr). Um den Einzug ins CHL-Viertelfinale geht es am kommenden Dienstag (17. November, 15 Uhr) in Liberec. (red)