Der 4:2-Erfolg, den die Kölner Haie am Abend des 11.11. im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League gegen Bílí Tygři Liberec vor 11.812 Zuschauern in der Lanxess-Arena feierten, war am Tag danach bereits analysiert und abgehakt. „Wir sind auf ein Spitzenteam getroffen, haben voll dagegengehalten und uns als Mannschaft gut präsentiert. Mit einem starken Janne Juvonen im Tor und einer geschlossenen Teamleistung“, resümierte Sportdirektor Matthias Baldys.

Es musste schnell gehen. Die Kölner Mannschaft und ihr Trainer Thomas Berglund brachen am Donnerstag nach dem Vormittagstraining nach Schwenningen auf, wo sie am Freitag ihr nächstes DEL-Spiel bestreiten. Gegen einen Rivalen, gegen den die Haie in dieser Saison bereits zwei Heimspiele verloren haben – mit 1:4 am 9. Oktober und 2:3 nach Verlängerung am 20. Oktober. „Das ist wieder Liga-Alltag. Schwenningen wird anders spielen als Liberec zuletzt in der CHL, darauf müssen wir uns vorbereiten“, meinte Baldys. „Wenn wir geduldig bleiben, haben wir gute Chancen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen.“

Haie-Coach Berglund lobt Leistung im dritten Drittel

Liberec, ein spielstarkes Team aus der tschechischen Liga, hatte den Haien am Mittwoch viel abverlangt, ihnen aber immer wieder auch Räume gelassen, die sie zu nutzen wussten. Nach der frühen Führung durch Dominik Bokk (7.) gerieten die Kölner mit 1:2 in Rückstand, drehten die Partie jedoch durch zwei Tore innerhalb von nur 15 Sekunden: Stürmer Ryan MacInnis, der nach einer Verletzung sein Comeback gab, traf in Unterzahl zum 2:2, Markus Ljungh unmittelbar darauf zum 3:2 (beide 34.). Im Schlussdrittel sorgte Tim Fleischer (53.) mit seinem ersten Treffer im Haie-Trikot für den Endstand. „Im dritten Drittel haben wir unser bestes Eishockey mit viel Geschwindigkeit gespielt und freuen uns, mit einem Zwei-Tore-Vorsprung nach Tschechien zu reisen“, sagte Coach Berglund.

Die Haie spielten gegen Liberec zwar ordentlich, leisteten sich aber auch diesmal Phasen des Schlendrians und defensiver Konfusionen, die ihre bisherige Saison prägen. Vor allem im zweiten Drittel, als Liberec zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung ging – bevor MacInnis zuschlug und die Haie die Kontrolle über das Spiel und das Momentum zurückgewannen. „Geduld und Bodenhaftung. Unsere Basis muss da sein“, sagte Baldys. Immerhin haben die Haie nun dreimal hintereinander ihre Pflichtspiele gewonnen – in Krefeld, gegen Iserlohn und nun gegen Liberec.

Vielleicht auch ein Vorteil: Der 57-jährige Schwede Berglund, der den KEC seit Sommer trainiert und neu in der DEL ist, hat nach 15 Spieltagen nun jeden Gegner mindestens einmal gesehen und weiß somit besser als vorher, was ihn erwartet. Außerdem sind sämtliche Haie-Profis fit, sodass er aus dem vollen Kader schöpfen kann.

In Schwenningen, wo die Eisfläche nur 26 Meter breit ist – und nicht 30 Meter wie in Köln –, war Berglund zwar noch nicht, Baldys aber schon oft. Die Prognose des Sportdirektors: „Schwenningen wird alles daransetzen, dass wir nicht zu unserem Spiel finden. Gerade mit ihren Fans im Rücken und der lauten Arena ist es wichtig, dass wir darauf vorbereitet sind, dass Schwenningen von Minute eins an präsent sein wird.“

Nach einem Heimspiel des KEC am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Wolfsburg findet am kommenden Dienstag bereits um 15 Uhr das Achtelfinal-Rückspiel in Liberec statt. Grund für den frühen Beginn ist der tschechische Feiertag „Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie“. Der Zwei-Tore-Vorsprung kann schnell verspielt sein. Denn auf die Haie wartet ein ausgesprochen heimstarker Gegner. Die Weißen Tiger aus der nordböhmischen Stadt haben ihre letzten fünf Heimspiele in der tschechischen Liga gewonnen. Auch in der Champions Hockey League sind sie in dieser Spielzeit vor eigenem Publikum noch ungeschlagen.

Entscheidend für das Weiterkommen ist die Gesamtzahl der erzielten Tore aus beiden Begegnungen. Bei Gleichstand folgt eine Verlängerung von maximal zehn Minuten mit jeweils drei Feldspielern. Fällt kein Treffer, gibt es Penaltyschießen.