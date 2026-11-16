Die Haie haben zwei sehr gute Jahre hinter sich. Mit dem finnischen Coach Kari Jalonen, der den Verein im Sommer aus freien Stücken verließ, hatten sie eine funktionierende, defensiv ausgerichtete Ordnung auf dem Eis etabliert. 2025 wurden sie Vizemeister, in der vergangenen Saison erstmals seit 26 Jahren Hauptrundensieger und erreichten im Frühjahr immerhin das Playoff-Halbfinale. Eine Basis, auf der man hätte aufbauen können.

Der KEC wagte jedoch ein Experiment. Als Nachfolger holten die Kölner den 57-jährigen Thomas Berglund aus Schweden: einen in seiner Heimat erfolgreichen Coach, der aber zum ersten Mal überhaupt im Ausland arbeitet. Jalonen hingegen verfügte über umfangreiche Erfolge und Erfahrungen in verschiedenen Ligen.

Von der defensiven Stabilität der vergangenen Jahre ist bei den Kölner Haien kaum etwas übrig

Berglund hatte zwar angekündigt, auf Jalonens Arbeit aufzubauen und dabei eigene Ideen einzubringen. Auf dem Eis ist von der defensiven Stabilität seines Vorgängers allerdings wenig bis nichts geblieben. Der Coach soll, so lautete der Plan, dem KEC einen offensiveren Touch verleihen. Sein Spielsystem beruht auf hohem Tempo und aggressivem, gemeinsamem Forechecking, um den Puck möglichst schnell zurückzuerobern und das Spiel zu kontrollieren.

In den Kölner DEL-Partien wirkt die Mannschaft bislang jedoch häufig mit den Anforderungen überfordert, emotionslos, manchmal fast resigniert – wie zuletzt am Sonntag beim 1:4 gegen Wolfsburg im Jubiläumsspiel des Kapitäns Moritz Müller zu sehen war. Erschütternd liest sich die Heimbilanz des KEC: sieben Niederlagen bei nur vier Siegen.

Rund drei Viertel des KEC-Stammkaders sind gegenüber der vergangenen Spielzeit unverändert. Da diese Profis über den Sommer kaum das Eishockeyspielen verlernt haben dürften, liegt die Vermutung nahe: Der Coach und sein System passen nicht zum Haie-Kader.

Möglicherweise verlangt Berglund einem der ältesten Teams der Liga ein Tempo ab, das es nicht durchgehend halten kann. Dann erzeugt das System vor allem eines: Unsicherheit. Knapp ein Drittel der Hauptrunde haben die Haie hinter sich. Es bleibt Zeit, alles zu prüfen – und zu ändern. Die Mannschaft ist besser als ihre Ergebnisse.