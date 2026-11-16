Viel Zeit, über die jüngste Niederlage nachzudenken, blieb nicht. Die Mannschaft der Kölner Haie machte sich bereits am Montagmittag in einem gecharterten Flugzeug auf den Weg ins tschechische Liberec, wo am Dienstag (15 Uhr, sporteurope.tv) das Achtelfinal-Rückspiel gegen Bili Tygri, die Weißen Tiger aus der nordböhmischen Stadt, auf dem Programm steht.

Es gab auch nicht viel nachzudenken, denn klar ist: Sollten sich die Haie wieder so ungeordnet und emotionslos präsentieren, wie sie es am Sonntag in der DEL vor 18.091 Zuschauern in der Lanxess-Arena beim 1:4 gegen Wolfsburg taten, dann dürfte ihr Zwei-Tore-Polster aus dem Hinspiel (4:2) schnell aufgebraucht sein. „Man fängt immer wieder von vorne an, man baut sich nicht wirklich etwas auf“, hatte Stürmer Dominik Bokk nach der Pleite gegen Wolfsburg bemängelt – im 1200. DEL-Spiel des Kölner Kapitäns Moritz Müller, dem nach der Partie wie allen anderen Haie-Profis nicht mehr zum Feiern zumute war.

Man fängt immer wieder von vorne an, man baut sich nicht wirklich etwas auf Dominik Bokk, Angreifer der Kölner Haie

In der Liga fehlen dem KEC, der seit Anfang der Saison vom Schweden Thomas Berglund trainiert wird, Konstanz und Geschlossenheit. In der CHL lief es bisher erfreulicher, erst eines von sieben Spielen auf europäischer Bühne verloren die Kölner. Es könnte damit zusammenhängen, dass in der CHL, die für die meisten Teams vor allem eine schöne, aber nicht ganz so ernste Abwechslung vom Ligaalltag ist, spielerische Qualitäten stärker zum Tragen kommen. Wohingegen in der DEL körperliche Robustheit, Zweikampfhärte und taktische Disziplin eine größere Rolle spielen. Hinzu kommt, dass Coach Berglund die CHL schon aus seiner schwedischen Zeit sehr gut kennt, während die DEL für ihn Neuland ist, in dem er sich erst seit September bewegt.

Liberec ist ein heimstarker Gegner. In der tschechischen Extraliga haben die Weißen Tiger ihre letzten sechs Heimspiele gewonnen, zuletzt am Sonntag mit 5:1 gegen Litinov. In der CHL ist Liberec in dieser Spielzeit in drei Heimpartien ungeschlagen. Stürmer Jaromir Pytlik setzt zudem auf die im Vergleich zu Köln um vier Meter schmalere Eisfläche (26 statt 30 Meter) in der 7500 Zuschauer fassenden Home Credit Arena. „Das kommt uns auf jeden Fall entgegen, wir sind daran gewöhnt“, sagte der Angreifer, der es im Hinspiel schwierig fand, gegen die Haie auf dem größeren Eis zu verteidigen.

„Wir müssen gegen Köln genauso anfangen wie gegen Litvinov. Uns einen Zwei-Tore-Vorsprung erarbeiten, damit wir weiterkommen können. Wir müssen diese beiden Tore aufholen, und ich denke, dass das machbar ist“, sagte Liberecs Verteidiger Denis Zeman. Kölns Sportdirektor Matthias Baldys sieht es seinerseits so: „Es wird ein hartes Spiel. Der Zwei-Tore-Vorsprung darf in unseren Köpfen keine Rolle spielen. Wir müssen in allen Zonen, insbesondere in unserer Defensive, kompakt stehen und mit einer positiven Einstellung in die Partie gehen – so, wie uns das in der CHL in der Regel gut gelungen ist.“

In der CHL werden die Tore aus Hin- und Rückspiel zusammengerechnet. Bei Gleichstand gibt es eine zehnminütige Verlängerung mit drei gegen drei Feldspielern. Fällt keine Entscheidung, kommt es zum Penaltyschießen. Das weitere DEL-Programm, das die Haie in dieser Woche zu bestreiten haben, ist sehr anspruchsvoll. Am Freitag (19.30 Uhr) treten sie in München an, am Sonntag (16.30 Uhr) in Mannheim.