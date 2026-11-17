Die Tage zwischen Weihnachten und Silvester bieten Zeit für Begegnungen und besondere Erlebnisse. Am Dienstag, 29. Dezember 2026, um 19:30 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) treffen die Kölner Haie in der LANXESS arena auf den EHC Red Bull München. Vom ersten Bully bis zur Schlusssirene zählt jede Szene: Tempo, Zweikämpfe und Momente, in denen die Halle gemeinsam aufspringt.

Wir verlosen 5x4 Tickets für dieses Spiel. Ob Sie mit Freundinnen und Freunden oder mit der Familie kommen: Ein Abend mit Eishockey-Gänsehaut ist ein Erlebnis, das alle verbindet.

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Das Gewinnspiel endet am 13. Dezember 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!