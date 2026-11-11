Herr Hens, vor knapp 20 Jahren holten Sie in der heutigen Lanxess-Arena den WM-Titel. Wenn Sie an die WM 2007 denken, was ist der erste Moment, der Ihnen in den Sinn kommt?

Die Bilder, die ich wirklich vor Augen habe, sind die vom Einlauf in den Spielertunnel vor dem Finale. Da konnte man einen Blick in die Halle werfen und alles noch einmal aufsaugen, bevor es losging. In der Kölner Arena war damals die Hölle los. Diese Momente kommen mir immer wieder in den Kopf.

Gibt es eine Geschichte aus dieser Zeit, die Sie bisher nie erzählt haben?

Ehrlich gesagt nicht. Alle wichtigen Geschichten und das Drumherum sind nach dem Turnier oft genug erzählt worden, weil wir eben Weltmeister geworden sind. Mir fällt nichts ein, was ich noch nicht erzählt hätte.

Werden Sie es irgendwann leid, immer wieder auf dieses Turnier angesprochen zu werden?

Nein, das ist das Schönste, was es gibt. Ich erzähle, dass wir Weltmeister geworden sind, und nicht, dass wir im Olympiafinale verloren haben. Irgendwann wird es vielleicht nerven, aber ich darf von 2007 erzählen, einem WM-Titel im eigenen Land, mit all den Geschichten und den Fans – das ist für mich immer wieder schön.

Die DHB-Mannschaft möchte den Triumph im Januar am liebsten wiederholen. Die Vorrunde findet in München statt, die Hauptrunde und das Finale in Köln. Was macht diese Arena für Sie besonders?

Zum einen ist es die größte Halle, die wir in Deutschland haben – und sie liegt mitten im Herzen von Deutschland. Die Halle ist für mich der Handballtempel in Deutschland. Köln ist für mich mit all den Spielen, die ich dort bestreiten durfte, ein besonderer Ort. Mit Hamburg habe ich dort 2013 die Champions League gewonnen und 2007 eben den Weltmeistertitel. Klar, wir haben in Köln auch Final-Four-Spiele verloren, aber am Ende haben wir es geschafft. Das sind alles große Titel, die ich in dieser Halle gewinnen konnte. Ich mag die Stadt sehr.

Im Turnier 2007 haben Sie sich im Laufe der Zeit enorm gesteigert. Worauf kommt es an, damit eine Mannschaft am Ende den großen Wurf schafft?

Wir hatten uns damals natürlich erhofft, dass es von Beginn an besser läuft. Wir waren aber nicht der große Favorit. Dass es ein Vorteil ist, im eigenen Land zu spielen, war uns klar. Vieles kam zusammen. Entscheidend war auch, dass mit Christian Schwarzer ein emotionaler Leader zurückkam, der sofort voll da war und an dem sich viele von uns orientiert haben. Ich war schon ein paar Jahre dabei, aber einige Jüngere kannten ihn noch nicht so gut. Ich glaube, dass es uns nicht geschadet hat, dass wir noch nicht am Anfang des Turniers auf dem Höhepunkt waren. Wir haben uns Spiel für Spiel gesteigert und dadurch den Glauben entwickelt, dass wir es am Ende wirklich schaffen können. Für die kommende WM müssen wir hoffen, dass die Jungs im Januar möglichst alle an Bord und gesund sind und in Topform spielen. Dann ist alles möglich.

Wer sind die Schlüsselspieler, deren Ausfall am schwersten wiegen würde?

Das ist schwer zu sagen. Es gibt tragende Rollen in der Mannschaft. Julian Köster spielt in der Abwehr seine Rolle und ist für die zweite Welle enorm wichtig, das ist im modernen Handball sehr entscheidend. Ich finde es aber schwierig, einzelne Namen zu nennen. Ich hoffe, dass der eine oder andere über sich hinauswächst und eine Rolle übernimmt, von der man vorher gar nicht ausgegangen ist. Die Entwicklung, die jeder Spieler in den vergangenen Jahren gemacht hat, finde ich wichtig. Marko Grgić zum Beispiel musste in der Nationalmannschaft früh Verantwortung übernehmen. Man sieht ihm auch im Verein in Flensburg an, dass er emotional mehr aus sich herausgeht und Gefühle zeigt, die er am Anfang vielleicht noch nicht rausgelassen hat. Alle machen ihre Schritte.

TICKETS

Das Finale ist bereits ausverkauft, für einige Spieltage in der Kölner Lanxess-Arena gibt es aber noch Eintrittskarten. Neben Deutschland werden viele Top-Nationen zur Haupt- und Finalrunde in Köln erwartet - mögliche Teams: Kroatien, Spanien, Italien, Türkei, Frankreich oder Dänemark. Gute Chancen auf Tickets gibt es für die Hauptrundenpartien am 21., 23., und 25. Januar sowie für das Viertelfinale am 27. Januar. Tickets gibt es im offiziellen Shop im Internet unter handball2027.com

Die Gummersbacher sind hier in der Region besonders präsent. Welchen Einfluss können Spieler wie Mathis Häseler, Tom Kiesler oder Miro Schluroff bei der WM nehmen?

Einen großen. Tom Kiesler ist bei seinem ersten großen Turnier direkt eingeschlagen. Er ist eine Maschine in der Abwehr. Julian Köster ist inzwischen in Kiel, aber die beiden kennen sich gut, das ist eingespielt. Auch wenn Tom noch nicht lange dabei ist, wird er eine Stütze sein. Miro Schluroff ist für mich als ehemaliger Rückraumspieler besonders interessant. Im Gegensatz zur aktuellen Entwicklung in der Bundesliga mit vielen Eins-gegen-eins-Situationen haben wir in unserer Mannschaft noch einige Shooter. Das freut mich sehr. Miro kann aus dem Rückraum enorm viel Power entwickeln. Das braucht man. Nicht alles ist Eins-gegen-eins. Es braucht auch die einfachen Tore aus zehn Metern. Ich bin froh, Spieler wie Miro Schluroff auf dem Feld zu sehen, weil sie auch mal von hinten draufhalten. Miro könnte der Nationalmannschaft viel geben, zum Beispiel auf der rechten Rückraumposition, wo er im Verein schon gute Leistungen gezeigt hat. In den vergangenen Turnieren waren wir da stark auf Renars Uščins angewiesen. Man braucht Alternativen, um ihm Entlastung zu geben.

Wer ist sonst noch spannend?

Ob es Niklas Theiß in den Kader schafft, weiß ich nicht. Er zeigt aktuell starke Leistungen, hat aber noch wenig Erfahrung. Er hat gerade sein erstes Länderspiel gemacht, da braucht er sicher noch etwas Zeit. Ich hoffe, dass die Jungs sich in den kommenden Tagen vor der WM und auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Dann glaube ich wirklich, dass wir ganz oben angreifen und die Dänen vom Thron stoßen können.

2020: Pascal Hens und Ekaterina Leonova bei der RTL-Show Let's Dance Copyright: Getty Images

Das ist ja die entscheidende Frage: Wie besiegt man diese Dänen?

Die Dänen sind eine brutal starke Mannschaft und haben in den vergangenen Jahren das Maß aller Dinge gesetzt. Aber sie sind nicht unschlagbar. Gerade hat Dänemark gegen Spanien nur unentschieden gespielt, und auch in den letzten Monaten haben sie Spiele verloren. Man muss sich gegen Mathias Gidsel und den Rückraum natürlich etwas einfallen lassen. Ich habe irgendwo gelesen, dass Juri Knorr das ähnlich sieht: Man hat gegen Dänemark immer ein bisschen Respekt, auch aufgrund der Finalergebnisse der letzten Jahre. Respekt ist in Ordnung, Angst braucht man aber nicht zu haben. Man sollte mehr auf sich selbst schauen, auf die eigenen Stärken und darauf, Vertrauen zu entwickeln. Man braucht sich nicht zu verstecken.

Ist es also eher ein mentales als ein spielerisches Problem, wenn man gegen eine Nation immer wieder verliert?

Der Kopf ist immer ein Thema. Es ist nicht förderlich, wenn man weiß, dass Dänemark uns im Olympiafinale weggehauen hat und man zuletzt relativ chancenlos gegen sie war. Aber die jüngste Vergangenheit zeigt auch, dass Dänemark schlagbar ist. Sie haben in Turnieren gegen Portugal oder Frankreich verloren. Es gibt viele Mannschaften, die sie nicht einfach wegknallen. Man sollte nicht ständig nach Dänemark schauen, das ist die große Gefahr. Wir sollten bei uns bleiben, ins Spiel kommen und eine Aufgabe nach der anderen abhaken, dabei fokussiert bleiben. Wenn es dann gegen die Dänen gehen sollte, muss man sich gut vorbereiten, ohne Angst zu haben. Wenn rund 20.000 Menschen in der Lanxess-Arena hinter uns stehen, geht da schon etwas. Da bin ich mir sicher.

Eine wichtige Rolle spielt natürlich der Trainer. Kann sich Alfred Gislason noch einmal neu erfinden, um den Titel zu holen, oder muss er das gar nicht?

Neu erfinden muss er sich nicht. Es gibt ein paar Dinge, die wir in den vergangenen Turnieren schon angesprochen haben. Man muss im Spiel auch mal das Sieben-gegen-sechs einsetzen, auch wenn Alfred kein großer Freund davon ist. Es braucht auch eine andere Variante in der Abwehr. Das sollte man in der Vorbereitung noch stärker trainieren. Alfred weiß das selbst. Auch Heiner Brand hält nicht viel vom Spiel mit dem siebten Feldspieler. So ist das bei den alten Hasen. Aber in Phasen, in denen es nicht läuft, braucht man es, um den Gegner vor andere Aufgaben zu stellen. Da haben wir sicher noch Entwicklungsbedarf. Ich hoffe, dass die Zeit bis zur WM gut genutzt wird, und ich gehe davon aus, dass Alfred sich bestmöglich vorbereitet.

Ihr ehemaliger Teamkollege Alexander Acker hat Ihnen den Spitznamen „Pommes“ verpasst. Mochten Sie den immer, oder gab es Phasen, in denen Sie der Name genervt hat?

Pommes hat mich nie genervt. Viele Produktionsteams fragen mich bei TV-Projekten, ob sie Pascal oder Pommes sagen sollen. Da sage ich immer: Pommes geht auch klar. Als junger Spieler hat man ohnehin keine Chance, sich dagegen zu wehren. Alexander Acker hat es einmal ausgerufen, zufällig, und abends im Training riefen dann alle „Pommes“. Ich verbinde mit Pommes immer nur Gutes. Der Name hat sich so schnell etabliert, dass ich ohnehin nicht mehr herausgekommen wäre, und ich wollte auch gar nicht. Es gibt wesentlich schlimmere Spitznamen.

In der Familie sind Sie aber trotzdem der Pascal?

Genau. Eigentlich nennen mich wirklich alle Pommes, aber meine Eltern haben mich nie so genannt, da bleibe ich für immer der Pascal.

Pommes als Spitzname. Der Irokese als Erkennungsmerkmal. Sie haben früh eine Marke aus sich gemacht. War das damals schon Ihr Plan?

Nein, das war damals nicht geplant. Ich hatte die Haare schon vor meinem ersten großen Turnier mit der Nationalmannschaft angedeutet hochgestellt. Vor dem Finale gegen Schweden 2002 kam Christian Schwarzer und sagte: „Pommes, jetzt machen wir uns alle Irokesen als Kampfansage.“ Abends im Hotel haben wir uns alle rasiert, bis auf zwei Leute, glaube ich. Danach hat sich das bei mir verfestigt. Irgendwann kam Farbe dazu, an den Seiten auch Tribals. Das habe ich nicht vorausschauend gemacht, es hat mir einfach gefallen, und dass es irgendwann ein Markenzeichen wurde, hat sich so entwickelt.

Bleibt der Irokese – mittlerweile als flachere Variante – für immer?

Ich habe mir irgendwann vorgenommen, dass ich ihn wegmache, wenn ich heirate und Kinder bekomme. Das hat nicht geklappt (lacht). Mein Sohn ist 16, meine Tochter 12, und ich habe ihn immer noch. Meine Kinder kennen mich ja gar nicht anders. Ich habe keinen Plan, wie sich meine Haare entwickeln. Sie wurden oft gefärbt, vielleicht fallen sie irgendwann aus. Der aktuelle Stand ist, dass es mir gefällt. Ob es in zehn Jahren noch so aussieht, weiß ich nicht. Ich schaue einfach mal, was passiert.

Sie machen inzwischen viele Dinge neben dem Handball, zum Beispiel TV-Shows. Was verbinden Sie mehr mit Köln: den Titel bei „Let's Dance“ oder den WM-Sieg?

Beides (lacht). Das waren drei intensive Monate bei „Let's Dance“, jedes Wochenende mit Live-Shows, um am Ende den Pokal zu gewinnen, den mir niemand zugetraut hatte. Das war eine geile Zeit, und sie fand eben auch in Köln statt. Aber die Lanxess-Arena, damals Kölnarena, ist ganz klar der Handballtempel für mich. Dort war es der absolute Wahnsinn. Dass beides in Köln passiert ist, trägt dazu bei, dass ich sehr positiv über Köln spreche und gerne dort bin.

2021: Pascal Hens trat gegen Ex-Fußball-Profi Kevin Großkreutz bei Schlag den Star an. Copyright: dpa

Wie ehrgeizig sind Sie bei sportlichen Wettbewerben wie der Promi-Darts-WM, die Sie mit Michael van Gerwen gewonnen haben, oder „Schlag den Star“, wo Sie Kevin Großkreutz besiegt haben?

Das ist ein Mix aus allem. Ich mache die Sachen, weil ich Lust darauf habe, und bei Wettkämpfen kommt automatisch der Sportler raus. Dann beißt man sich rein, weil man das Bestmögliche herausholen will. So war es beim Tanzen und genauso bei „Das große Backen“, wo ich auch im Finale stand. Wichtig ist aber der Spaß. Viele verbeißen sich dabei zu sehr. Bei mir war es immer der gesunde Mix. Wenn es Spaß macht, holt man das Beste aus sich heraus. Gleichgültig ist mir so etwas nie, ich will immer gewinnen.

Die logische Anschlussfrage: Wann kommt das Dschungelcamp?

Das weiß ich nicht (lacht). Nach „Let's Dance“ war das die erste Frage von RTL an mich. Ich schaue es mir auch immer an. Man soll nie nie sagen. Ein Problem ist natürlich, dass es immer im Januar stattfindet, wo auch ein großes Handballturnier ist. Es gab Phasen, in denen mir das Format zu trashig war, mittlerweile geht es aber auch wieder in eine andere Richtung, mit Leuten, mit denen man auch am Feuer gute Gespräche führen könnte. Auch das Dschungelcamp würde mich irgendwann reizen, wenn es passt. Aber ich plane nichts für nächstes oder übernächstes Jahr.

Welche Ziele verfolgen Sie denn in den kommenden Jahren? Lassen Sie alles auf sich zukommen, oder gibt es Träume, die Sie aktiv verfolgen?

Ich lebe schon ein bisschen in den Tag hinein. Mir ist wichtig, dass die TV-Projekte Spaß machen. Bei „Let's Dance“ lernt man von Profis tanzen, beim Backen von Konditoren. Man lernt von den Besten, und das nehme ich gern mit. Bei anderen Shows, etwa dem Ländertanzduell in Neuseeland, habe ich einen Haka gelernt und war bei einem einheimischen Stamm. Diese Erfahrungen möchte ich weiter mitnehmen. Dem Handball bleibe ich treu, weil es meine Sportart ist und weil es mir sehr viel Spaß macht, darüber zu reden. Ich bin jetzt wieder etwas häufiger in Hamburg in der Halle. Ich bin offen für neue Dinge, aber ich will nicht unbedingt dieses oder jenes erreichen. Momentan ist der Mix aus TV, Handball und Familie genau richtig.

Könnten Sie sich vorstellen, im Handball eine Funktion bei einem Verein oder beim DHB zu übernehmen?

Das ist eine Sache, die ich im Hinterkopf habe. Die Freiheit, die ich jetzt habe, ist ein großer Vorteil. Das eine schließt aber das andere nicht aus. Auch wenn man eine kleinere Funktion im Verein oder beim DHB hätte und unterstützend dabei wäre, hätte man noch Freiheiten. Im Moment sind meine beiden Kinder, 12 und 16, noch zu Hause. Ich möchte für meine Frau da sein, die während meiner ganzen Karriere vieles allein stemmen musste. Dem Handball bleibe ich über meine Expertenjobs verbunden. Ich kann die Dinge machen, die mir Spaß machen, und bin trotzdem frei.