„Kölsch für alle – Runde 5“Jecke Partykracher im 80er-Jahre-Trend

Freunde von kölscher Musik kommen im Moment nicht mehr hinterher. Unzählige neue Songs fluten unmittelbar vor der neuen Karnevalssession den Markt. Jeder Künstler hofft, den großen Hit gelandet zu haben.

Der Sampler „Kölsch für Alle“ feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Zum fünften Mal erscheint die Zusammenstellung, die Manfred Rolef mit seinem Label ausgesucht hat. Darauf sind viele etablierte Größen des Karnevals zu hören, aber auch spannende Newcomer.

Machemer darf bei „Elfter im Elften“ das Opening spielen

Die Band Machemer wurde bereits 2013 nicht weit von Linz am Rhein gegründet – ganz bodenständig an der Theke einer Karnevalsveranstaltung. Anfangs spielten die Musiker bekannte Karnevalslieder Kölner Bands. Daraus entstand auch ihr Name, angelehnt an den Ausspruch: „Das machen wir jetzt.“

Seit Jupp Reuter am Mikrofon steht, hat Machemer eine eigene musikalische Handschrift. Deutsche und internationale Partyhits werden mit rheinischer Mundart versehen. „Wir versuchen etwas Besonderes zu machen“, sagt der Frontmann. Im Juli 2026 ging es für die Gruppe in die traditionsreichen Dierks-Studios in Pulheim-Stommeln.

Einer der dort produzierten Titel ist „Ich bin su Jeck“, die kölsche Coverversion von Nick Kamens Hit „I Promised Myself“ aus dem Jahr 1990. Den Song darf die Band am 14. November bei „Elfter im Elften“ in der Lanxess-Arena als Opening-Act spielen. Geschäftsführer Stefan Löcher ist ein großer Machemer-Fan und bietet der Gruppe diese Chance.

Machemer-Schlagzeuger Chris „Gruni“ Grunwald (l.) und Sänger Jupp Reuter im Gespräch mit Labelinhaber Manfred Rolef (r.). Copyright: Daniela Decker

Im Henkelmännchen möchten auch die Jungs von Palaver auf der Bühne stehen. Sie hoffen auf einen Startplatz beim Nachwuchs-Wettbewerb der Lachenden Kölnarena. Im zehnten Jahr ihres Bestehens haben die fünf Musiker in der vergangenen Session mit „Rainer us der Diskothek“ einen Hit gelandet, der beim WDR4-Jeck-Duell auf Platz zwei landete.

„Das war ein Dosenöffner“

„Der Song hat uns Türen geöffnet, die vorher nicht zugänglich waren. Das war ein Dosenöffner“, sagt Sänger Michel Okunneck. „Auf einmal hat sich richtig was getan. Da haben wir als Band Staub aufgewirbelt.“ Den 80er-Jahre-Trend, den Palaver mit dem Titel gestartet hat, setzt die Band jetzt mit „Polyester-Sportanzug“ fort.

Passend zu ihrem Song „Polyester-Sportanzug“ haben sie Palaver für die neue Session ausgestattet. Copyright: Palaver

Bei Kleinanzeigen entdeckten die Musiker eine Wohnungsauflösung, bei der 30 Sportanzug-Sets verkauft wurden. „Hätten wir jedoch gewusst, wie warm es in den Dingern ist, hätten wir uns das noch mal überlegt“, ergänzt Bassist Justus Vosen lachend. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr – der „Polyester-Sportanzug“ ist für die Session gesetzt.

Kostümriese Deiters ist mit auf den Zug aufgesprungen und macht daraus die diesjährige Kampagne. Beim Videodreh in einer Filiale mischt auch Kult-Schrotthändler Peter Ludolf mit. „Das ist schon ein Riesen-Ding für uns“, freut sich Michel. „Wir bewerben die Kollektion und planen weitere Kooperationen. Man spürt, dass die 80er ein beliebtes Zeitalter sind.“ Produziert wurde der neue Song übrigens von Partyschlager-Experte Mike Rötgens von Xtreme Sound.

Timo Schwarzendahl ist passend zum Sessionsstart erstmals Vater geworden. Copyright: Dirk Loerper

Auf „Kölsch für Alle“ findet sich auch „Maat et joot“ von Halvlang, die 2025 den Kölschen Musik Bänd Kontest gewonnen haben. Chanterella haben „Alaaf, Peace und Happiness“ in London aufgenommen und in den berühmten Abbey Road Studios gemischt. Newcomerin Jenny Budek hat mit Erfolgsproduzent Markus Norwin Rummel den Song „Pappnas“ aufgenommen. Die kölschen Hardrocker Karnevallica starten mit „Veedelspänz“.

Kurzfristig musste Timo Schwarzendahl bei der Vorstellung des Samplers passen. Er hat die Ballade „Aff un zo“ veröffentlicht. Doch seine Frau Aileen brachte pünktlich zum Pressegespräch den kleinen Finn auf die Welt. Jetzt kann die Session wirklich kommen.