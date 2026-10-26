Am Montag trifft sich der Dachverband der Zoos und Aquarien in Köln. Zum Auftakt sprechen unter anderem Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester, NRW-Landesumweltminister Oliver Krischer und Zoodirektor Theo B. Pagel. Zu Gast sind rund 300 Direktoren und Entscheider von Zoos und Aquarien aus allen Kontinenten.

Stevie Wonder kommt nach Köln. Copyright: AFP

Am Montag, 26. Oktober, tritt Stevie Wonder in der Lanxess-Arena auf. Der US-amerikanische Sänger und Musiker feiert mit seiner „Songs In The Key Of Life Performances – 50th Anniversary Tour“ das 50-jährige Jubiläum seines Albums „Songs In The Key Of Life“. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Design Season Cologne

Von Montag, 26. Oktober, bis Samstag, 31. Oktober, läuft die Design Season Cologne. An verschiedenen Orten der Stadt sind Ausstellungen, Präsentationen und Veranstaltungen rund um zeitgenössisches Design geplant.

Der 1. FC Köln empfängt am Dienstag, 27. Oktober, Union Berlin im DFB-Pokal. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr im Stadion.

Kölner Haie empfangen Mannheim

Am Dienstag, 27. Oktober, treffen die Kölner Haie in der Lanxess-Arena auf die Adler Mannheim. Das Eishockeyspiel beginnt um 19.30 Uhr.

Ebenfalls am Dienstag, 27. Oktober, startet auf dem Gelände der Koelnmesse die Orgatec. Die internationale Fachmesse beschäftigt sich bis Freitag, 30. Oktober, mit modernen Arbeitswelten und der Gestaltung von Büro- und Arbeitsräumen.

Film-Festival Cologne

Am Donnerstag, 29. Oktober, beginnt das Film-Festival Cologne. Bis zum 5. November stehen Film- und Serienproduktionen auf dem Programm. Das Festival richtet sich sowohl an Kinobesucher als auch an Fachleute aus Film, Fernsehen und Medien.

Nico Santos tritt am Samstag, 31. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Lanxess-Arena auf. Der deutsche Sänger und Songwriter ist mit Hits wie „Rooftop“ und „Play With Fire“ bekannt geworden und verbindet in seiner Musik Pop mit elektronischen und R&B-Einflüssen.

Theaterpremiere

Am Samstag, 31. Oktober, hat Peter Handkes Theaterstück „Kaspar“ im Schauspiel Köln Premiere. Darin wird ein sprachloser Außenseiter von Stimmen in die Regeln der Gesellschaft eingeführt und lernt, sich an deren Vorstellungen anzupassen. Regisseurin Claudia Bauer verbindet das Stück mit groteskem Humor, Wortakrobatik und Live-Musik und untersucht, wie Sprache Menschen formt und Macht ausübt.