Ob „Inception“, „The Dark Knight“ oder „Top Gun: Maverick“ – Hans Zimmers Filmmusik macht große Kinomomente noch intensiver. „The World of Hans Zimmer – A New Dimension“ führt das Publikum auf eine emotionale Reise durch die bekanntesten Werke des Komponisten. Zimmers neue Orchestersuiten treffen auf bildgewaltige Projektionen, kraftvolle Soundarrangements und berührende Solo-Darbietungen. Die Musikalische Leitung übernimmt Matt Dunkley gemeinsam mit dem Odessa Orchestra & Friends und dem Nairobi Chamber Chorus.

Der Einlass beginnt um 17:30 Uhr, der Konzertbeginn ist um 19:30 Uhr in der LANXESS arena Köln. Gewinnen Sie 5x2 Tickets und erleben Sie einen Abend, der für alle Sinne gemacht ist.

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Das Gewinnspiel endet am 02. November 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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