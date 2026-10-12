Mit Spannung wird in dieser Woche vor allem ein Prozessauftakt erwartet: Am Freitag beginnt vor dem Landgericht Köln ein millionenschwerer Rechtsstreit im Zuge des Neubaus der Leverkusener Rheinbrücke. Im April 2020 hatte der damals zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW den Vertrag zum Neubau der Brücke mit dem Baukonzern Porr gekündigt. Der Bund fordert nun Schadenersatz von über 350 Millionen Euro, Porr hat die Klage erwidert und verlangt seinerseits mehr als 200 Millionen Euro.

Aktionswoche endet in Köln

Am Freitag endet zudem die Aktionswoche „Grenzenlos Bleiben!“, die ein Bündnis aus Vereinen und Initiativen seit dem 8. Oktober veranstaltet. Mit Filmabenden, Workshops und einem Live-Podcast informierte das Bündnis über die aktuelle Abschiebepraxis in Köln und Umgebung sowie den Widerstand dagegen. Zum Abschluss ist für 17 Uhr eine Demonstration am Friesenplatz geplant.

Kulturell prägen gleich mehrere Großereignisse die Woche: Am Dienstag gastiert der irische Sänger Niall Horan mit seiner „Dinner Party“-Tour in der Lanxess Arena, sein einziges NRW-Konzert. Dort treten zudem Marteria (Mittwoch) und US-Rapper J. Cole mit seiner „The Fall-Off Tour“ (Donnerstag) auf, bevor Kasalla am Freitag und Samstag zwei Abende lang die Arena übernimmt. Die Kölner Band feiert dabei mit ihren Fans den 15. Geburtstag der Band. Ab Mittwoch läuft zudem in der Kunst-Station Sankt Peter das 22. Internationale Festival für zeitgenössische Orgelmusik „Orgelmixturen 2026“ mit acht Konzerten.

Für die Kölner Haie ist die neue Woche ebenfalls von Bedeutung: Mittwoch geht es in der Eishockey-Champions League gegen Genève-Servette, Freitag dann in der Liga gegen die Iserlohn Roosters und Sonntag in der Arena gegen die Pinguins Bremerhaven. Nach dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach geht es für die Fußballer des 1. FC Köln bereits am Freitag weiter: Um 20.30 Uhr beginnt das Auswärtsspiel bei der Eintracht aus Frankfurt. (red)