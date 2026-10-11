1. FC Köln: Gladbach gleicht die FC-Führung wieder aus

Das Derby steht an: Am Sonntag (11. Oktober) empfängt der 1. FC Köln ab 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach. Im eigenen Stadion will der FC den ersten Derbysieg seit drei Jahren feiern.

Für Trainer René Wagner wäre ein Sieg im Duell gegen Gladbach enorm wichtig, um seine Position zu stärken. Die Fohlen stehen nach vier Spielen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Die Partie gibt es hier im Liveticker: