Der 1. FC Köln hat das Derby gegen Gladbach im Oktober mit 2:1 gewonnen. Überschattet wurde es aber von den wilden Szenen im Gästeblock. Pyrotechnik flog auf die Ränge, Gladbacher Randalierer traten die Trennscheibe zum Kölner Block ein, es kam zur Prügelei.

Laut Polizei wurden während des Derby-Eklats sechs Menschen verletzt: zwei Stadionbesucher, eine Ordnerin, drei Beamte und ein Kind. Die Beamten führen inzwischen Ermittlungen in mehr als 20 Fällen.

Sämtliches Videomaterial wird gesichtet: Erste Ermittlungserfolge der Kölner Polizei

Gladbach-Präsident Rainer Bonhof (74) war nach eigenen Worten Augen- und Ohrenzeuge der Vorkommnisse. Er zeigte sich enttäuscht und beschämt: „Ich muss es so klar sagen: Diese Personen haben die Werte unserer Borussia verraten.“ Außerdem kündigte er ein knallhartes Durchgreifen an: „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, diese Täter zu identifizieren, um sie für ihre Taten konsequent zu bestrafen.“

Der FC verurteilte die Vorfälle ebenfalls scharf. Geschäftsführer Philipp Türoff sagte: „So etwas darf nicht passieren, so etwas gehört nicht ins Stadion.“ Wie weit ist die Fahndung nach den Krawallmachern? Dazu hat der Klub aus Mönchengladbach jetzt eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben, wie „Bild“ berichtet.

Klar ist: Die Ermittlungen liegen bei der Kölner Polizei. Der Gladbacher Klub beschreibt den Ablauf so: „Die Polizei Köln, bei der die Hoheit über die Ermittlungen liegt, hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und arbeitet eng mit der Polizei Mönchengladbach und den beiden Klubs zusammen. Diese Ermittlungsgruppe sichtet unter anderem alle Aufzeichnungen der Videoanlage und geht allen eingehenden Hinweisen nach. Die Polizei Köln bittet explizit auch weiterhin um die Zusendung jeglicher Foto- und/oder Videoaufnahmen oder Hinweise, auch wenn dadurch Hinweise möglicherweise mehrfach eingehen.“

Zudem betont die Borussia, dass aus der Fanszene Unterstützung kommt, um die Schuldigen zu finden: „Im Nachgang des Derbys haben uns zahlreiche Nachrichten aus der Fanszene erreicht. Dabei haben Fans ihre Sorge und ihr Unverständnis über das Geschehene zum Ausdruck gebracht. Andere haben konkrete Hinweise gegeben, die die Ermittlungsarbeit unterstützen und bei der Täterermittlung hilfreich sein können. Sofern eine Zustimmung zur Weitergabe dieser Hinweise vorlag, haben wir diese der Polizei Köln und der Ermittlungsgruppe zukommen lassen.“

Laut Borussia Mönchengladbach gibt es auch erste Fortschritte zu vermelden: „Nach unserem Kenntnisstand hat es bereits erste Ermittlungserfolge in diesem Fall gegeben. Die Hoheit über die Ermittlungen sowie die damit verbundene Informationsweitergabe liegt aber bei der Polizei Köln.“

Details dürfen die Verantwortlichen deshalb nicht nennen. Stattdessen betont der Klub: „Es handelt sich um strafrechtliche Ermittlungen, die von der Polizei beweissichernd zu Ende zu führen sind. Als Klub unterstützen wir diese.“ (red)