Die Polizei sucht mit Bildern aus einer privaten Überwachungskamera nach einem Mann, der am 20. August versucht haben soll, einen Kiosk an der Berliner Straße in Köln-Mülheim auszurauben.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Mann das Geschäft gegen 6.15 Uhr betreten haben. Daraufhin soll er den anwesenden Verkäufer mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben.

Kiosk-Verkäufer setzte sich zur Wehr

Als sich der Mitarbeiter jedoch gegen den Angreifer zur Wehr setzte, flüchtete der Tatverdächtige und verließ den Kiosk ohne Beute.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. Ein Foto des gesuchten Mannes gibt es unter www.polizei.nrw/fahndung/220980. (red)