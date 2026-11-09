Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr im Bahnhof Köln Messe/Deutz mehrere Signalkabel der Deutschen Bahn durchtrennt. Wie die Polizei Köln mitteilte, wurde am Tatort auf einer Baustelle im östlichen Gleisbereich in Richtung Deutz-Mülheimer Straße, unmittelbar angrenzend an das Gleis 1, eine männliche Person festgestellt.

Durch die Sabotage kam es zu erheblichen Störungen im Regional- und Fernverkehr. Mehrere Personen- und Güterzüge mussten den Angaben zufolge auf freier Strecke anhalten.

Staatsschutz ermittelt nach Kabel-Sabotage in Köln-Deutz

Der Erkennungsdienst der Kölner Polizei sicherte vor Ort Spuren. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Es geht um den Verdacht der verfassungsfeindlichen Sabotage, der versuchten Störung öffentlicher Betriebe sowie des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die Ermittler suchen dringend nach Zeugen und Zeuginnen. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)