Da ist Geduld gefragt: Bereits seit 8 Uhr morgens kommt es im Schienennetz zu Störungen. Ursache ist ein technischer Defekt, der ein Stellwerk in Köln-Kalk lahmlegt.

Sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr sind die Auswirkungen deutlich zu spüren. Mehrere Regionalbahnverbindungen fallen komplett aus, zahlreiche ICE-Züge müssen Umleitungen fahren. Für betroffene Reisende sind Ersatzbusse im Einsatz. Das berichtet der WDR.

Oberbergische Bahn von Störung betroffen

Betroffen ist unter anderem die RB 25. Die sogenannte Oberbergische Bahn fährt normalerweise von Köln nach Lüdenscheid und hält unter anderem in Overath, Engelskirchen, Marienheide und Meinerzhagen.

Wegen der Störung fallen derzeit mehrere Verbindungen aus. Pendler zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Engelskirchen müssen deshalb auf bereitgestellte Ersatzbusse ausweichen.

Auch auf den Abschnitten von der Trimbornstraße zum Flughafen Köln/Bonn sowie von der Gummersbacher Straße zum Flughafen sind zusätzliche Busse unterwegs. Sie verkehren jeweils in beide Richtungen.

Längere Fahrzeiten auch für ICE-Passagiere

Auch die ICE-Verbindungen 41, 43, 78 und 79 sind betroffen. Sie werden über andere Strecken umgeleitet. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit um bis zu 15 Minuten.

Laut Zuginfo.NRW sollen die Einschränkungen voraussichtlich bis Sonntag um 12 Uhr andauern. Fahrgäste sollten sich deshalb vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren. (red)