Beim Zusammenstoß zweier Bau-Züge ist in Velbert ein Bauarbeiter schwer verletzt worden, ein weiterer leicht. Die Feuerwehr sei damit beschäftigt, 400 Liter austretendes Hydrauliköl aufzufangen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Langenberg. „Zum Hergang können wir noch nichts sagen“, sagte eine Bahnsprecherin.

Betroffen ist die Bahnstrecke Wuppertal-Essen, die wegen der Gleisbauarbeiten an diesem Wochenende gesperrt war, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Normalerweise fahren Züge der Linien S 9 und RE 49 auf der Strecke. (dpa/red)