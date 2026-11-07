Ein Mann hinter dem Steuer eines Transporters hat bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw auf der Bundesstraße 51 nahe Bitburg schwere Verletzungen erlitten. Die beiden Fahrzeuge seien am Freitagabend frontal ineinander gefahren, teilte die Polizeidirektion Wittlich mit. Bei dem Unfall traten den Angaben zufolge größere Mengen an Betriebsstoffen aus, die eine Reinigung der Fahrbahn notwendig machten.

Durch den Aufprall kam der Lkw von der Fahrbahn ab, dabei blieb dessen Fahrer unverletzt. Der Fahrer des Transporters sei eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden, hieß es. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei.

Für Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurden unter anderem die Straßenmeisterei und das Technische Hilfswerk alarmiert. Die zunächst voll gesperrte Strecke wurde erst gegen 4.45 Uhr wieder freigegeben. Was zu der Kollision führte, ist demnach noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Trier hat zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter eingesetzt. (dpa)