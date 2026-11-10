Bei den Krawallen in der Halloween-Nacht in Köln ist es nach Angaben des NRW-Innenministeriums auch zu versuchten Plünderungen gekommen. Polizeikräfte sollen sie verhindert haben. Das geht aus einem Bericht des Ministeriums für den Innenausschuss des Landtags hervor. Plünderungen hatte es am entsprechenden Wochenende in Frankfurt am Main gegeben.

In seinem Bericht zeichnet das Ministerium das Geschehen in Köln, das damals nach den Gen-Z-Protesten stattfand, über mehrere Stunden nach. Immer wieder seien größere Personenansammlungen am Dom und in umliegenden Straßen gemeldet worden. Wiederholt seien Einsatzkräfte mit Pyrotechnik und Flaschen beworfen worden.

Nach der zunächst friedlichen „Gen Z regelt“-Demo in Köln am 31. Oktober wird Pyrotechnik geworfen. Copyright: Martina Goyert

Ab etwa 1.00 Uhr in der Nacht habe sich das Geschehen dann auf die Kölner Ringe verlagert. Dort seien Müllcontainer in Brand gesetzt und Einsatzkräfte mit Flaschen und Pyrotechnik beworfen worden. Die Beamten zogen demnach Polizeiketten ein. Auch der Einsatz eines Wasserwerfers wurde freigegeben, blieb aber in diesem Fall ungenutzt. Die Störer seien zunächst geflohen.

„Im Anschluss kam es zu weiteren Sachbeschädigungen an Geschäften und versuchten Plünderungen“, heißt es in dem Bericht allerdings weiter. Letztere seien „durch den konsequenten Einsatz der Kräfte verhindert“ worden.

„Hohe Dynamik des Einsatzgeschehens“

Die Krawalle an dem Wochenende hatten eine breite Debatte ausgelöst. Zehntausende junge Menschen hatten zunächst meist friedlich demonstriert. Anschließend kam es aber zu teils schweren Ausschreitungen.

In seinem Bericht stellt das NRW-Innenministerium gleichwohl fest, dass die Proteste von „Gen Z regelt“ überwiegend störungsfrei verlaufen seien. Insbesondere in Köln hätten sie aber gewaltbereite Gruppierungen „als Bühne“ genutzt.

Die Halloween-Krawalle, einige Stunden später, grenzt der Bericht thematisch von den Gen-Z-Versammlungen ab. Einschränkend heißt es jedoch, dass das wegen der „hohen Dynamiken des Einsatzgeschehens“ nicht „in Gänze möglich sei“.

Es sei auch „nicht auszuschließen“, dass die hohe Mobilisierung von „Gen Z regelt“ und Aufrufe, „französische Verhältnisse“ herzustellen, „gewaltbereite Gruppen an Halloween besonders angesprochen und mobilisiert“ hätten. (dpa)