„Ihr alten Säcke“Jan Josef Liefers kann den Frust junger Menschen nachvollziehen

Jan Josef Liefers hält es für fragwürdig, „mit welchem Blick wir auf junge Leute gucken“. In seinem Podcast „Liefers + Broicher“ ärgert sich der Schauspieler einmal mehr über den Umgang mit dem ohnehin „spärlichen“ Nachwuchs in Deutschland. „Wir werden sowieso immer weniger“, gibt Liefers zu bedenken. Der geringe Aufwand, der von Gesellschaft und Politik betrieben werde, um die Talente junger Menschen „zu entdecken, sie zu sehen, zu entwickeln, zu fördern“, sei „wirklich unter aller Kanone“, findet der 62-Jährige.

Es sollte über Bildung gesprochen werden, fordert Liefers, nicht über Waffen. „Aber wir reden schon mal wieder von Kriegstauglichkeit“, echauffiert er sich. „Das tun alte Leute!“ Er glaube deswegen, „dass junge Menschen mit Fug und Recht auf die Straße gehen und sogar eine Pflicht haben, zu sagen: Wir teilen nicht - ihr alten Säcke! - was ihr uns dort kredenzen wollt.“

Jan Josef Liefers: Es ist „Zeit, dass junge Leute nach vorne kommen“

Bereits wenige Wochen zuvor hatte Liefers den fehlenden Respekt vor der jüngeren Generation beanstandet. Unter anderem hatte der „Tatort“-Darsteller in seinem Podcast über die Zustände der Bildungseinrichtungen in der Hauptstadt gewettert: „Hier in Berlin kannst du dir die Schulen mal angucken. Das hat manchmal wirklich Entwicklungslandniveau, da steckt auch keiner Geld rein.“

Weiter hatte Liefers vor einem „generellen Problem“ gewarnt, vor dem Deutschland stehe: „Wir haben kein Erdöl, wir haben kein Erdgas. Wir haben nichts, womit wir auf dem Weltmarkt reüssieren können. Das Einzige, was wir haben, sind unsere Kinder, unsere jungen Leute.“ Um Letztere werde sich vor allem in puncto Bildung jedoch „saumäßig“ gekümmert.

Es sei deshalb höchste Zeit für einen Generationenwechsel in der Politik. Liefers störe, „wenn immer die Opis und Omis vor die Kameras treten und dann der Nation erzählen wollen, wo die Reise hingeht und was wir jetzt machen müssen“. Bei „allem Respekt für die Ollen“ sei es dem TV-Star zufolge an der „Zeit, dass junge Leute nach vorne kommen“. (tsch)