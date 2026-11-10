Das Festkomitee Kölner Karneval hat die Kampagne „Karnevals-WG“ gestartet. Sie richtet sich an junge Menschen bis 25 Jahre, die bislang wenig Berührung mit dem Fastelovend hatten. Kernstück ist die Website karnevals-wg.koeln.

Die Seite beantwortet typische Einsteigerfragen, etwa was zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch passiert oder wo man feiern kann. Sie erklärt Traditionen, kölsche Begriffe und das Dreigestirn, gibt Empfehlungen für Locations und Veranstaltungen und zeigt Karnevalsgesellschaften. Die Inhalte seien kompakt und leicht verständlich aufbereitet.

Festkomitee will mehr junge Menschen für den Karneval gewinnen

Angesprochen werden vor allem junge Erwachsene, die den Karneval erst entdecken, etwa nach einem Umzug nach Köln zum Studium oder zur Ausbildung.

„Wir möchten jungen Menschen zeigen, dass der Kölner Karneval so viel mehr zu bieten hat als die Zülpicher Straße“, sagt Festkomitee-Präsident Lutz Schade. Niemand müsse von Anfang an alle Traditionen kennen oder jedes Lied mitsingen können. „Junge Menschen von heute sind die kölschen Jecken von morgen. Wenn wir unser Brauchtum auch in Zukunft lebendig halten wollen, müssen wir sie erreichen, einbeziehen und für den Fastelovend begeistern“, so Schade weiter.

Begleitend werden die Social-Media-Profile des Kölner Karnevals bespielt. Außerdem soll die Zielgruppe über Kooperationen mit Hoch- und Berufsschulen erreicht werden. Zum Start des Sitzungskarnevals Anfang Januar sind weitere Aktionen geplant.

Die Karnevals-WG ist ein Baustein des Strategieprozesses „Alaaf 2040“. Damit will das Festkomitee die Weichen für einen zukunftsfähigen Karneval stellen, neue Zielgruppen ansprechen und die Kommunikation an die Lebenswelten jüngerer Generationen anpassen. Die Karnevals-WG solle dafür „eine erste Tür öffnen“.