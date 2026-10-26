Vor zwei Jahren trat Björn von Morgenstern in Köln zum ersten Mal bei einem sogenannten Open Mic auf und stellte seine Comedy vor Publikum vor, sein erstes Solo-Programm bringt er 2026 nun in der Kölner Lanxess-Arena auf die Bühne. Für diese rasante Karriere ist der 32-jährige Comedian am Samstag (24. Oktober) bei der 1LIVE Comedy-Nacht XXL in der Kategorie „Bester Newcomer“ ausgezeichnet worden.

Der Preis wurde ihm nach seinem Auftritt von Torsten Sträter überreicht, der ihm seine Hochachtung für den in nur zwei Jahren erarbeiteten Erfolg aussprach. Mit Blick auf Morgensterns Garderobe gab Sträter zu bedenken: „Wer so lustig ist, darf sich dann auch scheiße anziehen.“

Björn von Morgenstern erhält in Köln den Deutschen Comedypreis als „Bester Newcomer“

Björn von Morgenstern zeigte sich sichtlich gerührt von der Preisverleihung und sprach mit Tränen in den Augen davon, dass er vor zwei Jahren mit der Stand Up-Comedy angefangen habe, weil er sich nicht mit 80 Jahren fragen wolle, ob er damals eine Möglichkeit verpasst habe.

Die Begründung der Jury des Deutschen Comedypreises betont sein Talent, seinen Charme und das „goldrichtige Gespür dafür, mit seinem Publikum zu interagieren“. Darüber hinaus führt die Jury an, wie hart der gebürtige Sauerländer für diesen Erfolg gearbeitet hat: „In den ersten anderthalb Jahren tritt er rund 450 Mal auf, fährt durch die ganze Republik für ein paar Minuten auf der Bühne.“

Björn von Morgenstern ist jeden Montag im Comedy Club Düsseldorf als Gastgeber des „BOM – Bestes Open Mic“ zu sehen. Am Mittwoch (28. Oktober) tritt er zudem mit seinem Solo-Programm „Kreisverkehrfest“ in der Kölner Lanxess-Arena auf. (red)