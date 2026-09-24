Beim Cologne Comedy Festival finden von Ende Oktober bis Anfang November wieder diverse Comedy-Veranstaltungen in Köln statt. 154 Veranstaltungen bietet die 36. Auflage des Festivals in Köln. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr auch ein Programm speziell für Kinder.

Unter dem Motto „all you need is laugh“ wird das Cologne Comedy Festival mit der 1Live-Comedynacht eröffnet. Moderator Osan Yaran begrüßt am 22., 23. und 24. Oktober einige Comedians in der Kölner Lanxess-Arena. Mit dabei sind Torsten Sträter, Johann König, Bastian Bielendorfer, Pam Pengco sowie Jerry Vsan, Ana Lucía und Björn von Morgenstern.

Sketch History und Markus Kresb im E-Werk, Stromberg im Tanzbrunnen

Bis zum 13. November folgen weitere Veranstaltungen, neben klassischen Comedy-Shows werden auch Live-Podcasts, Kino-Formate und Mix-Shows geboten. Unter anderem sind das Format Fun Facts mit Dr. Pop und Querbeat sowie die große Stromberg-Lesung mit Christoph Maria Herbst Teil des Programms.

Anfang November findet etwa im E-Werk eine Reihe an Veranstaltungen statt: Am 1. November ist der Cast des ZDF-Formats „Sketch History“ zu Gast. Moderiert von Bastian Pastewka präsentieren Valerie Niehaus, Jasmin Schwiers, Matthias Matschke und weitere Mitglieder des Casts die besten Texte aus vier Staffeln der Serie. Am 3. November präsentiert Markus Krebs im E-Werk sein Jubiläumsprogramm. Und einen Tag darauf liest Christoph Maria Herbst gemeinsam mit Autor Ralf Husmann im Theater am Tanzbrunnen aus dem neuen Buch „Stromberg: Büro ist besser als richtig arbeiten“.

Kölner Kindertheater sorgen für Kinderprogramm beim Cologne Comedy Festival

In Kooperation mit den Kölner Kindertheatern gibt es in diesem Jahr erstmals ein Programm für Kinder. Unter anderem tritt die Kinder-Rockband Heavysaurus am 7. November im E-Werk auf. Außerdem läuft beim Cologne Comedy Festival das Filmabenteuer „Das Geheimnis der gestohlenen Maske” noch vor dem offiziellen Kinostart. Der Familienfilm läuft am 25. Oktober im Kölner Cinedom.

Das vollständige Programm des Cologne Comedy Festivals und auch die Programmpunkte für Kinder sind online unter comedy.cologne/events zu finden. Auch Tickets für die einzelnen Veranstaltungen können dort gekauft werden, für beinahe alle Programmpunkte sind noch Karten erhältlich. (tli)