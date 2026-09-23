Seit 2018 sorgt der Jeckliner von TUI Cruises jährlich für kölschen Ausnahmezustand auf hoher See. Vom 25. bis 29. September 2026 geht bereits die sechste Ausgabe der ausgelassenen Eventreise auf große Fahrt durch die Ostsee.

Doch schon jetzt geht der Blick auf das kommende Jahr, denn da ändert sich einiges. Zwei erfolgreiche Formate verschmelzen dann. Vom 24. bis 28. September 2027 heißt es erstmals „Jeckliner im Sunnesching“. Vier Tage lang wird die „Mein Schiff 2“ zur schwimmenden Bühne für kölsche Musik, Comedy und Sunnesching im Mittelmeer.

„Jeckliner im Sunnesching“: Route von Palma über Toulon und Barcelona

„Der Jeckliner hat sich über viele Jahre zu einer außergewöhnlichen Eventreise mit einer treuen Fangemeinde entwickelt. Gemeinsam mit ‚Jeck im Sunnesching‘ möchten wir diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben und unseren Gästen 2027 ein noch umfangreicheres Erlebnis bieten“, sagt Christoph Löffler, Head of Events bei TUI Cruises.

Ein Höhepunkt der Reise wartet in Barcelona. Dort kommt Kasalla zum ersten Mal an Bord und spielt ein exklusives Konzert für die Jecken.

Die Band Miljö feiert ebenfalls ihr Jeckliner-Debüt. Mit dabei sind außerdem die Klüngelköpp, die Räuber, Druckluft, Eldorado, Planschemalöör, Fiasko und Julie Voyage. Die Mainstage wird von Lukas Wachten moderiert, unterstützt von Nico Jansen. Ken Reise führt durch die große Show im Bordtheater. Mehrere DJs sorgen auch nach den Live-Konzerten für Programm.

Kölsches Programm im Kostüm im Mittelmeer – dafür steht das Spektakel beim „Jeckliner im Sunnesching“. Copyright: Kay-Uwe Fischer

Auch Comedy und Unterhaltung spielen eine wichtige Rolle. Das Herrengedeck – JP Weber, Martin Schopps und Volker Weininger alias „Der Sitzungspräsident“ – kommt an Bord. Alle drei werden auch Solo-Programme spielen.

„Jeck im Sunnesching ist längst mehr als ein Festival“, sagt Thomas Deloy von der Privatbrauerei Gaffel. „Mit dem ‚Jeckliner im Sunnesching‘ bringen wir dieses Lebensgefühl erstmals auf hohe See und verbinden zwei Formate, die hervorragend zusammenpassen.“

Die mitreisenden Bands, wie hier die Klüngelköpp, geben auch Autogramme auf dem Jeckliner. Copyright: Kay-Uwe Fischer

Die Reise startet am 24. September 2027 in Palma de Mallorca. Nach einem Seetag geht es nach La Seyne-sur-Mer bei Toulon an der französischen Côte d’Azur, anschließend weiter nach Barcelona und schließlich zurück nach Palma.

Neben den Live-Konzerten gibt es Meet & Greets, Künstlertalks, einen Live-Podcast, verschiedene Workshops und weitere kölsche Programmpunkte. Auch das Zappes-Diplom von Gaffel kann an Bord erworben werden.

Im Bordtheater wird es auch wieder eine große Show mit zahlreichen Künstlern geben. Copyright: Kay-Uwe Fischer

„Vier Tage gemeinsam mit Künstlern und Gästen eröffnen ganz andere Möglichkeiten als ein eintägiges Festival“, sagt Jochen Gasser, Veranstalter der „Jeck im Sunnesching“-Festivals. Das neue Konzept hat er gemeinsam mit Daniel Rabe und den Projektpartnern ausgearbeitet. „Genau diese Nähe und die vielen unterschiedlichen Formate machen den ‚Jeckliner im Sunnesching‘ zu etwas Besonderem“, sagt er.

Der Buchungsstart für den „Jeckliner im Sunnesching 2027“ ist am 22. September 2026. Die Eventreise ist im Reisebüro oder über die Internetseite von „Mein Schiff“ buchbar.