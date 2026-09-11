Es geht nicht darum, sich die Lage schönzureden. Allerdings hat bislang noch niemand den Beweis erbracht, dass Jammern die Welt verändert. Was also können wir tun? Wer inspiriert uns? Wie bleiben wir in Köln und in diesem Universum radikal positiv? „Hoffnungslose Optimisten“ heißt die neue Gesprächsreihe von Basti Campmann, Sänger der Band Kasalla, und Sarah Brasack, stellvertretende Chefredakteurin des „Kölner Stadt-Anzeiger“, die es ab Oktober 2026 auch als Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen gibt.

Zweimal im Monat laden Basti und Sarah einen oder mehrere Gäste aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen in ihren Podcast ein: Menschen, die etwas Besonderes können, die uns etwas erklären, etwas riskieren, etwas bewegen oder einen anderen Blick auf die Gegenwart möglich machen.

Wer Lust hat, live bei einem der Gespräche dabei zu sein und Mitglied des Clubs der hoffnungslosen Optimisten zu werden: Regelmäßig laden die beiden Podcast-Hosts ins Kasalla-Brauhaus „Marie & Johann“ ein. Ein Detail bleibt bei den Live-Podcast-Aufzeichnungen allerdings bis zuletzt geheim: der Gast beziehungsweise die Gäste. Eine freundliche Einladung an euch, liebes Publikum, sich auf unbekannte Perspektiven einzulassen. Mal sehen, ob‘s funktioniert.

Der erste Live-Podcast findet am 21. September, 19 Uhr, im Brauhaus „Marie & Johann“, Aachener Straße 78, 50674 Köln, statt. Tickets für 10 Euro (zzgl. VVK) gibt es hier oder bei Rausgegangen.de.

Der zweite Live-Podcast findet am 28. September, 19 Uhr, im Brauhaus „Marie & Johann“, Aachener Straße 78, 50674 Köln, statt. Tickets für 10 Euro (zzgl. VVK) gibt es hier oder bei Rausgegangen.de

Die Einnahmen der Live-Podcasts gehen an „wir helfen“, die Aktion des „Kölner Stadt-Anzeiger“ für benachteiligte Kinder in Köln und der Region.