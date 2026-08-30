Mit ihrem Hit „Alle Jläser huh“ begann Kasalla ihr Konzert am Freitagabend im Park des Schloss Morsbroich im Rahmen der Veranstaltungsreihe „The Park“ des Scala Leverkusen. Laut Scala wurden um die eintausend Tickets im Vorhinein verkauft. Trotz des wechselhaften Wetters an dem Tag war der Schlosspark gut gefüllt und die Stimmung ausgelassen.

Die fünfköpfige Band ist seit 15 Jahren im kölschen Karneval aktiv. Ihr Album „Mer sin eins“ stieg im Jahr 2017 auf Platz fünf der deutschen Albumcharts ein, was vor ihnen nur BAP schaffte. In diesem Frühling spielte Kasalla eine Tour in 17 deutschen Städten sowie in Amsterdam und Luxemburg.

Auf der Wiese im Park von Schloss Morsbroich feierte am Freitagabend ein gemischtes Publikum, auch einige Kinder tanzten auf den Bierbänken im hinteren Teil des Zuschauerbereiches. „Ich finde Kasalla toll. Ich freue mich auch schon sehr auf Karneval, weil ich bei Grün-Weiß Schlebusch tanze“, erzählte die achtjährige Thea.

Aber nicht nur Leverkusener fanden sich auf dem Konzert, auch Menschen aus der Umgebung reisten extra für die kölsche Band an. So auch Rolf Suhr aus Lindlar: „Ich kenne Kasalla sonst nur von der Herrensitzung in Lindlar. Das heute ist mein erstes ganzes Konzert von ihnen. Die Location ist unschlagbar. Ich kann gar keinen Lieblingssong festmachen, für mich ist alles ein Highlight“, erzählte er.

Die Location ist unschlagbar. Ich kann gar keinen Lieblingssong festmachen, für mich ist alles ein Highlight Kasalla-Fan Rolf Suhr aus Lindlar

Da es 15 Minuten vor Konzertbeginn noch regnete, pünktlich zum Konzert aber die Sonne wieder leicht zum Vorschein kam, zeichnete sich am Himmel ein Regenbogen ab. „Ist es das erste Mal, dass wir unter einem Regenbogen spielen?“, fragte Sänger Bastian Campmann seine Bandkollegen. „Er ist fast weg, aber es ist so romantisch“, schwärmte er.

Viele verbinden mit der Musik von Kasalla auch emotionale Erinnerungen. So auch Miriam Driesslein. „Vor einigen Tagen starb mein Schwager überraschend im Alter von 48 Jahren, der auch ein Ticket hatte für das Konzert. Wir sind jetzt als Familie trotzdem heute hingegangen und als die Band 'Alle Jläser huh' spielte und der Himmel so rosa schimmerte, lagen wir uns alle weinend in den Armen“, erzählt sie.

Mit den Worten „Kumm un sing mich noh Hus Saach mir, dat et all jot weed am Schluss Blend die Welt för ne Aurebleck us Sing mich noh Hus“ aus dem Lied „Sing mich noh Hus“ verabschiedete sich die Band nach fast zwei Stunden Konzert.