Marteria geht mit seinem neuen Album „Zum Glück in die Zukunft III“ auf große Arena-Tour und kommt am Mittwoch, 14. Oktober 2026 um 20 Uhr, in die LANXESS arena Köln.

Nach einem Überraschungskonzert in seiner Heimatstadt Rostock gab der Rapper einen ersten Vorgeschmack auf seine neuen Songs. In Köln präsentiert Marteria sein Album vor seinen Fans. Der KStA verlost 2x2 Tickets für diesen besonderen Konzertabend.

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Das Gewinnspiel endet am 07. Oktober 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!