„Großartige Nachricht“Köln auch 2029 wieder Austragungsort bei der Handball-WM

Bei der Handball-Weltmeisterschaft 2027 wird in Köln unter anderem das WM-Finale gespielt. Nun steht fest: Zwei Jahre später gibt es in der Lanxess-Arena erneut Weltklasse-Handball im Rahmen einer WM-Endrunde zu sehen.

Denn Köln ist neben Berlin und Hamburg einer von drei deutschen Spielorten des Turniers, das der Deutsche Handballbund gemeinsam mit Frankreich ausrichtet. Das gab der DHB im Rahmen des EM-Qualifikationsspiels gegen Belgien bekannt.

Die deutschen Handballer starten bei der Weltmeisterschaft 2029 ihre Jagd nach einer Medaille in Berlin. Die Hauptstadt ist neben Hamburg und Köln einer von drei deutschen Spielorten des Turniers, das der Deutsche Handballbund gemeinsam mit Frankreich ausrichtet. Das gab der DHB im Rahmen des EM-Qualifikationsspiels gegen Belgien bekannt.

Deutschland und Frankreich richten Handball-WM 2029 gemeinsam aus

Erreicht die DHB-Auswahl die Hauptrunde, spielen Juri Knorr und Co. in Köln. Dort findet auch ein Viertelfinale statt. Die Arena bietet Platz für rund 20.000 Fans.

Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher ist voller Vorfreude: „Dass wir nach 2027 auch bei der Handball-Weltmeisterschaft 2029 ein zentraler Austragungsort sein werden, ist eine großartige Nachricht für uns sowie die gesamte Sportstadt Köln! Unser Team arbeitet bereits seit Monaten intensiv an den Vorbereitungen für die WM 2027 und wir freuen uns riesig auf die Spieltage im kommenden Januar. Umso schöner ist es, dass wir schon jetzt die Perspektive haben, nur zwei Jahre später erneut die besten Handball-Teams der Welt in der Domstadt begrüßen zu dürfen.“

In Frankreich wird in Lyon, Straßburg und Paris gespielt. Die Finalrunde findet in der französischen Hauptstadt statt.

„Deutschland und Frankreich sind nicht nur zwei der größten Handball-Nationen der Welt, sondern auch zwei große Sport-Nationen, bei denen der Handball einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert hat. Wir freuen uns darauf, an traditionsreichen Handball-Hochburgen gemeinsam eine tolle Weltmeisterschaft zu feiern“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann.

Für Deutschland wird es bereits die zweite Männer-WM innerhalb von zwei Jahren sein. Im Januar 2027 richtet der DHB das Turnier allein aus. Gespielt wird dann in Kiel, Magdeburg, Hannover, Stuttgart, München und Köln. (dpa/red)