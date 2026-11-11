Newsletter „Stadt mit K“Wir verlosen 4 x 2 Tickets für „Elfter im Elften“ am 14. November

Seit 1999 feiert Köln mit „Elfter im Elften – Immer wieder kölsche Lieder“ den Beginn der fünften Jahreszeit in der Lanxess-Arena. Dort geben sich Abend für Abend die 15 größten kölschen Bands und Solo-Künstler die Klinke in die Hand, moderiert von Ken Reise. Gemeinsam mit Höhner, Kasalla, Brings, Paveier und vielen weiteren Gästen heißt es: Schunkeln, Feiern und kölsche Sprach' levve.

Jetzt haben Sie die Chance, Tickets für die Ausgabe von „Elfter im Elften“ am Samstag, 14. November, in der Lanxess-Arena zu gewinnen. Sie wollen mit dabei sein? Mit unserem kostenlosen Köln-Newsletter „Stadt mit K“ wissen Sie schon direkt morgens in nicht mal 5 Minuten Lesezeit, was in Köln passiert und wichtig ist. Und allen angemeldeten Nutzern verlosen wir in der Newsletter-Ausgabe am 13. November 4 x 2 Tickets.

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Die Gewinner werden bis Freitagmittag, 13. 11. 2026, 12 Uhr, per E-Mail benachrichtigt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (tis)