Es ist dieser verrückte Spagat, der nur in Köln möglich ist. Während draußen in der Stadt schon überall die Weihnachtsmärkte aufgebaut sind und es allmählich besinnlicher wird, tobt drinnen in den großen Sälen noch das Karnevalsgeschehen.

In der Lanxess-Arena ging am Samstag (14. November 2026) wieder die größte Feier zur Sessionseröffnung über die Bühne. 17.000 Jecke waren gekommen, um bei „Elfter im Elften – Immer wieder kölsche Lieder“ die beliebtesten kölschen Bands zu erleben.

17.000 Jecke bei „Elfter im Elften – Immer wieder kölsche Lieder“

Fast sechs Stunden lang gab es die volle Musikladung im tosenden Henkelmännchen. Auf der Center-Stage begrüßte Moderator Ken Reise 16 Größen des Karnevals. Zum Aufwärmen kam die Band Machemer. Mit den Paveiern endete nach Mitternacht der wilde Ritt durch die kölschen Klassiker.

Das Konfetti flog kiloweise durch die Luft. „So viel habe ich noch nie auf einen Haufen gesehen“, sagte Peter Brings strahlend. Die Jecken waren ausgefallen kostümiert. Dank Selbstverpflegung wurden eifrig Frikadellen getauscht und die Pittermännchen angestochen. Direkt an der Bühne feierten unter anderem Stars wie Clueso, Mo-Torres und Janine Kunze mit.

Der Abend war der perfekte Vorgeschmack auf die Lachende Kölnarena, die ab dem 2. Januar wieder steigt. Domstürmer-Frontmann Micky Nauber riss vor lauter Begeisterung sogar das Kabel vom Kopfhörer ab. „Der hält jahrelang und dann passiert so etwas in diesem Jugendzentrum“, scherzte er.

Peter Brings war begeistert vom Konfetti-Wahnsinn in der Lanxess-Arena. Copyright: Daniela Decker

Für die Bands stellt die anstehende Session eine große Herausforderung dar. Schon am 8. Februar 2027 ist Rosenmontag. Bis dahin haben einige Gruppen bis zu 200 Auftritte auf dem Kalender. Da darf niemand krank werden oder schwächeln. Beim Besuch in der Lanxess-Arena verrieten die Künstler deshalb ihre Geheimrezepte, um die irre Terminhatz gut zu überstehen.

Beim Sessionsstart feierten auch Stars wie Mo-Torres (l.), Clueso (3.v.l.) und Janine Kunze (3.v.r.) mit. Copyright: Daniela Decker

Basti Campmann sorgte mit Kasalla gleich zum Start für die erste Eskalation. „Wir trinken keinen Alkohol, höchstens ein Kölsch zum Ende jeder Woche“, sagte er. „Natürlich wird es ein heftiger Ritt. Man versucht, so viel wie möglich zu schlafen. Wenn man jetzt zwischen den Auftritten in unseren Bandbus kommt, hat jeder die Schlafmaske auf.“

Moderator Ken Reise und das Orchester Michael Kuhl. Das begleitete erstmals die Sessionseröffnung. Copyright: Daniela Decker

Sorgen vor der Blitz-Session macht sich der Frontmann nicht. „Die Session ist so kurz. Bis der Körper merkt, dass er kaputt ist, ist schon Aschermittwoch. Für den Kopf ist so eine knackige Zeit auch gut, weil erst gar kein Lagerkoller aufkommen kann.“

Für die Räuber war der Besuch in der Arena am Samstag der vierte von sieben Auftritten. „Es wird die härteste Session. Davor habe ich echt Panik“, sagte Frontmann Sven West. „Ich habe mit dem Rauchen aufgehört, trinke überhaupt keinen Alkohol mehr. Jeden Tag gibt es einen Ingwer-Cocktail. Und ein Schal ist auch Pflicht, denn eine Erkältung kann ich mir nicht erlauben.“

Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher (l.) überreichte mit Ramona Iozsa (2.v.r.) und Fabian Löffler (r.) einen Award an Nathalie Drmota und Michael Burgmer von der Gastspieldirektion Hofner. Copyright: Daniela Decker

Das Adrenalin der fröhlichen Stimmung trägt aber auch alle durch die Wochen. Am Ende des Auftritts der Kultband wurde es richtig emotional. Urgestein Kurt Feller, der zum Sessionsende aufhört, wurde von den Jecken frenetisch gefeiert. Der kämpfte daraufhin mit den Tränen. „Da hat es mich echt gepackt“, sagte er gerührt beim Gang von der Bühne.

Marita Köllner startete bei ihrem Auftritt wieder die inzwischen schon legendäre Arena-Polonaise. Die Powerfrau zog mit Hunderten im Schlepptau durch den Innenraum. Auf den Tribünen und vor allem auf dem Oberrang drehten die Jecken völlig losgelöst ihre Runden. „Du Granate“, jubelte Arena-Geschäftsführer Stefan Löcher.

Marita Köllner zog zur Polonaise durch die Lanxess-Arena. Hunderte machten im Innenraum und auf den Tribünen mit. Copyright: Daniela Decker

Die 68-Jährige ist lebendiger und beliebter denn je, vorrangig bei den jungen Jecken. „Ich lasse mir Vitamin B spritzen. Zudem bekomme ich Infusionen mit Vitamin C und Schleimlöser, damit die Stimmbänder feucht bleiben. Ich habe auch immer eine Tüte Gummibärchen griffbereit“, lauten ihre Geheimrezepte.

Der Wunsch nach reichlich Schlaf steht auch bei Stadtrand ganz oben. „Die Kinder sind zwar morgens früh wach, aber ich versuche, statt bis sechs, mal bis sieben im Bett zu bleiben“, sagt Roman Lob. „Für mich als Sänger stehen Zitronen, Ingwer, Honig und Inhalieren auf dem Programm. Die Band schläft meistens im Bus.“

Immer in „Alaafbereitschaft“. Die Klüngelköpp hatten sofort etliche Fans um sich. Copyright: Daniela Decker

Peter Brings trinkt keinen Tropfen Alkohol. Sein Bruder Stephan hat einen anderen Tipp: „Es ist immer gut, wenn man viel draußen ist, dann wird man nicht so schnell krank. Ich habe keinen Führerschein und fahre viel Fahrrad. Wenn man immer aus dem beheizten, klimatisierten Auto aussteigt, dann ist man anfälliger für Infekte.“

Sonntagsabends gibt es zum Abschluss der Woche bei den Höhnern ein kleines Kölsch. „Wir treiben Sport, ernähren uns gesund und versuchen, viele Ruhepausen einzulegen“, sagt Patrick Lück. Der Frontmann hat zudem immer einen kleinen Vaporisator mit Kochsalzlösung dabei, um zwischendurch zu inhalieren. „Es ist wichtig, die Stimmbänder immer feucht zu halten.“

Sehr emotional wurde der letzte Sessionsauftakt für Kurt Feller. Das Urgestein der Räuber hört nach dieser Session auf. Copyright: Daniela Decker

Nici Kempermann von Kempes Feinest zitiert ihren neuen Sessionssong „Vitamin K“: „K wie Kölsch vom Fass, Köbes, Kloschlange, Kölle alaaf. Diese Dosis dreimal täglich. Ich trinke wirklich täglich einen Ingwer-Shot, gehe viel mit dem Hund raus und bin viel an der frischen Luft. Dann bleibe ich topfit.“

Micky Nauber von den Domstürmern suchte selbst beim Auftritt Kontakt zu den Fans. Copyright: Daniela Decker

In 20 Jahren als Domstürmer-Sänger hat auch Micky Nauber gelernt, wie wichtig es ist, fit zu bleiben. „Das fängt schon beim Essen an. Ich habe immer mehrere Flaschen Ingwerwasser dabei, Teekannen und Desinfektionsmittel, um in Form zu bleiben. Meine Musikerkollegen hauen sich im Bus alles Mögliche rein. Und was passiert? Ich bin immer der Erste, der krank ist.“

Oliver Niesen von Cat Ballou schoss noch vor dem Auftritt Selfies mit den jecken Gästen. Copyright: Daniela Decker

Oli Niesen von Cat Ballou nimmt die Herausforderung mit einem fast schon esoterischen Ansatz an. „Wir halten uns mit guter Laune fit. Aufgeheizt geht es von der Bühne in den Bus und wir haben eine gute Zeit miteinander. Wenn der Hals anfängt, rau zu werden, muss man halt Tee trinken“, sagt der Sänger.

Bunt, fröhlich, gut gelaunt. Unter den 17.000 Jecken herrschte beste Stimmung in der Lanxess-Arena. Copyright: Daniela Decker

Die Paveier nehmen die Herausforderung mit Humor. „Wir spülen den Rachen konsequent mit Kabänes aus, treiben wenig Sport, schlafen wenig, eine Packung Kippen am Tag hilft auch“, sagen Sven Welter und Detlef Vorholt.

„Spaß beiseite: Bei mir spielt Ingwer eine große Rolle, Teetrinken, schlafen. Wir passen gut aufeinander auf. Wenn einer krank wird, wird er halt krank. Dann ziehen wir einander durch“, sagt der Sänger. Und eine tobende Menge, wie beim neuen Song „Lilly Marleen“, ist ohnehin der beste Kick.