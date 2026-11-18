Noch in der Nacht zum Mittwoch ist die Mannschaft der Kölner Haie aus Prag zurück nach Köln geflogen. In einer gecharterten Maschine und mit recht guter Laune. Denn durch das 4:3 im Achtelfinal-Rückspiel bei den Bili Tigri Liberec erreichte der KEC das Viertelfinale der Champions Hockey League (CHL). Dort wartet nun der Titelverteidiger des europäischen Wettbewerbs auf die Haie, der schwedische Spitzenklub Frölunda Göteborg, den die Kölner am 10. September in der Vorrunde mit 5:2 besiegt hatten. Die genauen Spieltermine will die CHL Ende der Woche bekannt geben, vorgesehen sind der 1./2. und der 15. Dezember.

Liberec hat nichts hergeschenkt und uns ordentlich gefordert, wir waren in beiden Spielen effizienter und haben weniger Fehler gemacht. Unsere erfahrenen Spieler sind vorangegangen Matthias Baldys, Sportdirektor der Kölner Haie

An der Leistung des KEC in Liberec (Kölner Torschützen: Robin Press, Juhani Tyrväinen, Patrick Russell und Gregor MacLeod) gab es wenig zu bemängeln. Sportdirektor Matthias Baldys stellte fest: „Liberec hat nichts hergeschenkt und uns ordentlich gefordert, wir waren in beiden Spielen effizienter und haben weniger Fehler gemacht. Unsere erfahrenen Spieler sind vorangegangen. Janne Juvonen hat sehr gut gehalten. Wir waren in vielen Phasen des Spiels gefährlich und konnten jederzeit Tore erzielen.“

Ein wenig getrübt wurde die Freude nur dadurch, dass sich Verteidiger Valtteri Kemiläinen verletzte und im zweiten Drittel ausschied. Ob und wie lange der 34-jährige Finne pausieren muss, konnten (oder wollten) die Haie am Mittwoch nicht sagen.

Die CHL ist ein anderer Wettbewerb, wir spielen gegen Teams, denen wir sonst nicht begegnen. Unsere Mannschaft ist im September direkt gut in die CHL gestartet und wird von den Ergebnissen etwas getragen Matthias Baldys, Sportdirektor der Kölner Haie

Wie auch immer: In der CHL fühlt sich der KEC zurzeit offensichtlich wohler als in der DEL. Von den bisherigen acht CHL-Spielen verloren die Haie nur eines. In der Liga lautet die Bilanz dagegen acht Siege und neun Niederlagen aus 17 Partien. Und natürlich machen sich alle Gedanken über die Ursachen dieser Diskrepanz. „Die CHL ist ein anderer Wettbewerb, wir spielen gegen Teams, denen wir sonst nicht begegnen. Unsere Mannschaft ist im September direkt gut in die CHL gestartet und wird von den Ergebnissen etwas getragen", meint Baldys.

Kölner Haie könnten mit dem Titelgewinn in der CHL 280.000 Euro verdienen

Damit könnte es tatsächlich zusammenhängen. Hinzu kommt: In der DEL stehen die Haie oft insofern unter Druck, als dass sie meistens als Favoriten angesehen werden und Gegner darauf abzielen, das Spiel der Haie zu zerstören. Hingegen war es in der CHL bisher häufig so, dass die Rivalen versuchten, das Spiel zu machen – und die Haie auf deren Fehler mit Kontern reagieren konnten.

Frölunda dürfte in den K.o.-Spielen allerdings eine sehr schwere Aufgabe für den KEC werden. In der schwedischen SHL, einer der besten Ligen Europas, steht der Klub aus Göteborg nach 18 Spielen mit 37 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Der amtierende CHL-Sieger zog am Dienstagabend nach einem dramatischen Duell mit dem Ligakonkurrenten Växjö Lakers ins Viertelfinale ein. Nach dem 4:3 im Hinspiel lagen die Göteborger im Rückspiel kurz vor Schluss mit 2:1 vorn, kassierten jedoch noch zwei Gegentore. Erst in der Verlängerung sicherte Samuel Fagemo mit seinem Powerplaytreffer zum 3:3 und einem Gesamtergebnis von 7:6 das Weiterkommen.

Reich werden können die Klubs in der CHL nicht. Für den Viertelfinaleinzug gab es eine Prämie von 30.000 Euro, die ungefähr die Reisekosten des KEC nach Liberec gedeckt haben dürften. Insgesamt haben sich die Haie bislang 150.000 Euro gesichert: 90.000 Euro für die Teilnahme an der Hauptrunde sowie jeweils 30.000 Euro für das Erreichen des Achtel- und Viertelfinales. Ein Halbfinaleinzug würde weitere 30.000 Euro einbringen, der unterlegene Finalist erhält zusätzlich 50.000 Euro, der Sieger 100.000 Euro. Damit kann ein Verein durch den Titelgewinn insgesamt 280.000 Euro verdienen.

In der DEL geht es für den KEC anspruchsvoll weiter – mit Auswärtsspielen bei zwei Topklubs: am Freitag in München (19.30 Uhr) und am Sonntag in Mannheim (16.30 Uhr). Vielleicht hilft es den Haien, dass sie in diesen Begegnungen nicht die Favoriten sind.