Jetzt hat er sich den Wahnsinns-Rekord endlich geholt: Moritz Müller (40) ist am Freitagabend (20. November 2026) mit seinem 1.201. DEL-Spiel für die Kölner Haie zum alleinigen Rekordspieler der Deutschen Eishockey Liga aufgestiegen.

Müller stand beim Gastspiel der Kölner bei Red Bull München wie erwartet für die Hintermannschaft der Haie auf dem Eis. Allerdings geriet der KEC-Kapitän bei seinem Rekord-Auftritt zunächst ordentlich unter Druck.

Moritz Müller mit überragendem Treffer bei Rekord-Spiel in München

Das aggressive Forechecking der Gastgeber überforderte das Haie-Ensemble regelrecht. Schon in der 2. Minute stand Ryan Murphy bei seinem Schlagschuss vollkommen blank und ließ KEC-Keeper Brückmann keine Chance.

Doch die Haie konnten sich schnell freischwimmen. Und es war Müller, der nach fünf gespielten Minuten für die passende Antwort auf dem Eis sorgte. Zunächst ließ der Routinier seinen Münchner Gegenspieler mit einer Körpertäuschung alt aussehen, dann setzte er die Scheibe per Rückhand-Schuss in den Winkel zum 1:1.

Im Anschluss konnte sich die Mannschaft von Thomas Berglund fangen, sorgte für eine offene Partie in München, in der sich zum Ende des ersten Drittels kein Team trotz Überzahl-Gelegenheiten eine Führung erspielen konnte.

„Das war nicht der Start, den wir wollten. Aber es war sehr speziell, zu sehen, wie Mo diesen Treffer macht. Das war beeindruckend“, sagte Abwehr-Kollege Brady Austin während der ersten Drittel-Pause.

Im zweiten Durchgang blieb es bei einem offenen Schlagabtausch zweier angriffslustiger Mannschaften. Die Haie erwischten den besseren Start. In der 22. Minute traf Ljungh zur Kölner 2:1-Führung: Nach einem Abpraller von Bibeau schaltete der Schwede am schnellsten und traf souverän.

In der 31. Minute fiel nach zahlreichen Paraden Brückmanns der Ausgleich zum 2:2. Nach einem Fehler im Haie-Aufbau schalteten die Hausherren blitzschnell um. Am Ende drückte Daubner die Scheibe mit einem langen Schläger durch die Beine Brückmanns.

Den besseren Start ins Schlussdrittel erwischten wiederum die Hausherren. München ging nach nur 17 Sekunden erneut in Führung: Hager wurde von den Kölnern im Slot allein gelassen und fälschte einen Pokka-Schuss ins lange Eck ab.

Die Haie bewiesen aber ein weiteres Mal Comeback-Qualitäten in einer hart umkämpften Partie. Nach mehreren Überzahlspielen ohne Treffer auf beiden Seiten gelang der Ausgleich dann im Powerplay: Über Bokk und Aubry kam die Scheibe zum zentral einlaufenden Maxi Kammerer. Er zögerte nicht lange und setzte die Scheibe unhaltbar in den Winkel.

Das 3:3 erwies sich am Ende als leistungsgerecht. Es ging in die Overtime, ins Drei gegen Drei – mit dem besseren Ende für die Hausherren. In der letzten Minute der Verlängerung legte Oswald quer auf Ehliz, der per Direktabnahme zum 4:3 für München traf.

Die Haie konnten nach einem guten Kampf immerhin einen Punkt aus München entführen. Dominik Bokk, an allen drei Toren beteiligt, blickte nach der Schlusssirene sofort nach vorn: „Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. (..) In der Overtime waren wir einen Schritt zu langsam und zu hektisch. Wir haben aber ein gutes Spiel gemacht, darauf können wir aufbauen. Für Mo wollten wir gewinnen. Aber nehmen den Punkt mit, mehr können wir nicht machen, und schauen nach vorn auf Mannheim.“

Weiter geht es für den KEC in der DEL am Sonntag bei den Adler Mannheim, am Dienstag folgt das Heimspiel gegen Nürnberg. (oke)