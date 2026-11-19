Es könnte den Kölner Haien entgegenkommen, dass sie am Wochenende zweimal auswärts antreten müssen, und zwar bei Topteams der Liga: Am Freitag (19.30 Uhr) beim EHC Red Bull München und am Sonntag (16.30 Uhr) bei den Adlern Mannheim.

Zur Abwechslung ist der KEC in diesen Partien in der DEL nicht in der Favoritenrolle. Und wenn die Mannschaft von Trainer Thomas Berglund in der Liga zuletzt eines gezeigt hat, dann, dass es ihr schwerfällt, selbst das Spiel zu machen. Denn dann häufen sich die Fehler – wie bei der 1:4-Heimniederlage gegen Wolfsburg am vergangenen Sonntag.

Die Kölner Haie unter Zugzwang

„Auf uns warten am Wochenende natürlich zwei schwere Aufgaben. München ist in den vergangenen Wochen richtig gut in Schwung gekommen und steht weit oben in der Tabelle“, meint Haie-Stürmer Frederik Storm. „Ich erwarte ein physisch anspruchsvolles Spiel. München wird immer wieder versuchen, schnell nach vorne zu spielen. Wir müssen kompakt stehen und in unserem System bleiben. Es geht vor allem darum, auf uns selbst zu schauen und in unserer Struktur zu spielen.“

Sowohl München als auch Mannheim dürften vor eigenem Publikum dazu neigen, die Initiative zu ergreifen, während die Haie im Idealfall aus einer gesicherten Defensive auf Konter lauern können. Vielleicht gelingt es ihnen dann auch, ähnlich unbeschwert aufzuspielen wie in der Champions Hockey League, in der sie bislang deutlich erfolgreicher waren als in der DEL – wie am Dienstag beim 4:3 in Liberec, das zum Viertelfinal-Einzug führte.

Dass den Haien Auswärtsspiele zurzeit besser liegen, zeigt ihre bisherige DEL-Saisonbilanz: In sechs Partien auf fremdem Eis holten sie vier Siege und zwölf Punkte, während sie in elf Heimspielen in der Lanxess-Arena lediglich viermal gewannen und nur 13 Punkte sammelten. Am 2. Oktober unterlagen die Kölner dabei München mit 2:4, am 27. Oktober Mannheim mit 5:6 nach Verlängerung. Aktuell beträgt der Rückstand des KEC auf beide Teams je acht Punkte. Mit zwei Siegen könnten die Kölner (25 Punkte) den Abstand sichtbar verkürzen, mit zwei Niederlagen drohen sie dagegen deutlich zurückzufallen.

München in starker Form

München ist in guter Form, feierte zuletzt drei DEL-Siege nacheinander. Am vergangenen Wochenende gewann die Mannschaft von Trainer Oliver David mit 5:4 in Augsburg und 4:0 gegen Krefeld. Dabei gelang Torhüter Antoine Bibeau der erste Münchner Shutout der Saison. Auffällig ist die Stärke des EHC im zweiten Drittel, in dem er bislang 27 seiner 51 Tore erzielte. Die Erfolgsserie ist umso bemerkenswerter, da den Red Bulls wichtige Spieler fehlten, darunter Nationaltorhüter Mathias Niederberger, die Verteidiger Fabio Wagner und Rio Kaiser sowie die Stürmer Dominik Kahun und Chris DeSousa.

Mannheim gehört ebenfalls zur DEL-Spitzengruppe und hat mit 60 Treffern eine der besten Offensiven der Liga. Die Adler kassierten allerdings auch schon 47 Gegentore – immerhin zwölf weniger als die Haie. Nach einem 2:6 in Iserlohn gewann die Mannschaft von Trainer Dallas Eakins am vergangenen Sonntag mit 5:3 gegen Ingolstadt. Am Dienstag erreichten die Adler durch ein 2:2 bei Tappara Tampere wie der KEC das Viertelfinale der CHL.

Apropos: Kölns Verteidiger Valtteri Kemiläinen (34), der in der CHL-Begegnung in Liberec angeschlagen ausschied, trainierte am Donnerstag mit der Mannschaft – und dürfte am Wochenende für die Haie spielen können.