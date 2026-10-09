Am Dienstag, 27. Oktober 2026, kommt es in der LANXESS arena Köln zum Duell zwischen den Kölner Haien und den Adlern Mannheim. Einlass ist ab 18 Uhr, das Spiel beginnt um 19.30 Uhr.

Auf dem Eis geht es um jeden Puck und jeden Zweikampf. Freuen Sie sich auf mitreißende Eishockey-Action, harte Checks und die besondere Atmosphäre, wenn zwei Mannschaften um wichtige Momente kämpfen. Wir verlosen 5x4 Tickets für diesen emotionalen Sportabend in Köln.

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Das Gewinnspiel endet am 20. Oktober 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!