Fünf Spiele, fünf Siege: Die Kölner Haie treten in der CHL weiter mit viel Selbstvertrauen auf. Am Mittwochabend (7. Oktober) bestimmte die Mannschaft von Trainer Thomas Berglund in der Lanxess-Arena gegen den dänischen Rekordmeister Herning Blue Fox von der ersten Minute an das Geschehen. Am Ende stand ein starker Shutout von Torhüter Nico Wiens.

Bereits in der fünften Minute hatte Patrick Noebels die große Möglichkeit, Köln in Führung zu bringen. Weil er beim Abschluss gefoult worden war, erhielt er einen Penalty. Herning-Goalie Fecers wehrte den Versuch jedoch ab.

Doppelpack von Russell, Wiens ohne Gegentor

Die Kölner blieben das bessere Team und wurden kurz vor der ersten Pause dafür belohnt. Über die rechte Seite spielte Noebels die Scheibe zu Patrick Russell. Dieser nahm den Pass in der Bewegung an und jagte den Puck für den Torhüter unerreichbar in den Winkel. Nach 16 Minuten stand es damit 1:0.

Den besseren Beginn hatten die Haie auch im Mitteldrittel. Press passte über Ljungh zu Maximilian Kammerer, der in der 21. Minute aus dem rechten Bullykreis das 2:0 erzielte. Nur fünf Minuten danach war erneut der aufmerksame Russell zur Stelle: Nach einem Zuspiel von Press sorgte er mit einem genauen Handgelenkschuss für das 3:0.

In der Folge kam Herning etwas besser in die Partie, die Kölner Abwehr ließ jedoch wenig zu. Der KEC musste mehrmals in Unterzahl verteidigen. Dabei blockte Sennhenn einen gefährlichen Schuss von Söderbom, außerdem zeigte Wiens starke Paraden gegen Dmytriw und später gegen Kiljunen.

Auch im letzten Drittel hatten die Haie das Spiel im Griff. Zwar erspielte sich Herning noch Gelegenheiten, doch vor den feiernden Kölner Fans war Wiens an diesem Abend nicht zu bezwingen.

In der 58. Minute bewahrte der Kölner Keeper sein Team gegen O’Neil noch vor dem möglichen Ehrentreffer der Gäste und klärte die Scheibe aus der Gefahrenzone. Wenig später ertönte die Schlusssirene.

Mit dem 3:0 gelang den Haien der fünfte CHL-Sieg nacheinander. In der aktuellen Champions-League-Saison haben die Kölner somit weiterhin kein Spiel verloren. Ihr letztes Vorrundenspiel bestreiten sie am Mittwoch, 14. Oktober, gegen Geneve-Servette HC. Danach steht das Achtelfinale an. (red)