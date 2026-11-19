Wolfgang Niedecken und BAP treten im kommenden Sommer erneut auf der Loreley auf. Rund 45 Jahre nach ihrem legendären Konzert auf der Freilichtbühne hoch oben über dem Rhein steht Frontmann Wolfgang Niedecken am 31. Juli 2027 wieder auf der Bühne. Für BAP war der Auftritt von 1982 nach Niedeckens Worten der „endgültige überregionale Durchbruch“.

Die Südstadt-Band hatte sich mit den beiden Erfolgsalben „Für usszeschnigge!“ und „Vun drinne noh drusse“ deutschlandweit in den Charts etabliert. Der Auftritt fand auf Einladung des WDR im Rahmen der Reihe „Rockpalast“ statt. Dank der internationalen TV-Übertragung erreichte die Band Menschen weit außerhalb ihrer bisherigen Fangemeinde. Auch abseits der Loreley ist der Tourkalender von Niedecken & Co gut gefüllt.

Konzert in der Arena

Im Sommer feierte die Band den Auftakt zur Jubiläumstour („Die Zielgerade“) unter anderem mit einem Konzert im Rhein-Energie-Stadion. Ab dem 25. November setzt BAP die Jubiläumstour fort. Den Abschluss bildet in diesem Jahr der Auftritt in der Lanxess-Arena am 18. Dezember.

Im Sommer folgt unter dem Titel „Fünfzig Plus Eins – Die Verlängerung der Jubiläumstour“ eine Reihe von Open-Air-Konzerten. Beim Konzert auf der Loreley 1982 traten auch der Ire Rory Gallagher und Eric Burdon auf. Zum Abschluss gab es eine legendäre Jam-Session, eröffnet mit Bob Dylans „Knocking on Heaven’s Door“. Der Vorverkauf für das Konzert beginnt am heutigen Freitag um 12 Uhr.

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