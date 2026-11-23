Dieter Nuhr hat seinen Auftritt in der Kölner Lanxess-Arena abgesagt. Wie der 66-Jährige am Montag mitteilte, ist er an Krebs erkrankt. Bei ihm sei ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert worden. Aufgrund der bevorstehenden Behandlung sagte der Kabarettist seinen für den 12. März 2027 geplanten Auftritt in Köln ab.

Dieter Nuhr in Köln: Nachholtermin im Dezember 2028

Ausfallen wird die Show allerdings nicht. Trotz der Diagnose zeigte sich Nuhr zuversichtlich und betonte, die Erkrankung sei zwar dem Namen nach bedrohlich, aber sehr gut heilbar. Die Lanxess-Arena hat bereits einen neuen Termin mitgeteilt: Statt im März wird Dieter Nuhr am 7. Dezember 2028 in Köln auftreten. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Auch alle weiteren geplanten Termine bis zum Frühjahr hat Dieter Nuhr abgesagt. Wie seine Veranstaltungsagentur mitteilte, werden neben dem Termin in der Kölner Lanxess-Arena auch alle anderen Auftritte nachgeholt. Wer die gekauften Tickets zurückgeben möchte, solle sich an die jeweilige Vorverkaufsstelle wenden, so die Agentur. (tli)