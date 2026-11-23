Der Kabarettist Dieter Nuhr ist an Krebs erkrankt. Wie der 66-Jährige am Montag, dem 23. November, selbst über seinen Instagram-Kanal mitteilte, wurde bei ihm ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert. Aufgrund der bevorstehenden medizinischen Behandlung sagte der in Ratingen lebende Künstler mit sofortiger Wirkung alle geplanten Bühnenauftritte und Fernsehsendungen bis zum kommenden Frühjahr ab.

Absage betrifft auch den Jahresrückblick im Ersten

In seinem Statement auf der Social-Media-Plattform wandte sich Nuhr direkt an sein Publikum und sprach von einer unangenehmen Nachricht. Trotz der Diagnose zeigte er sich zuversichtlich und betonte, die Erkrankung sei zwar dem Namen nach bedrohlich, aber sehr gut heilbar. Dennoch sei eine Therapie unumgänglich.

Von der Zwangspause ist auch das Fernsehprogramm der ARD betroffen, wo Nuhr zuletzt noch am 19. November mit seiner Sendung „Nuhr im Ersten“ zu sehen war. „Leider fällt damit auch der Jahresrückblick aus“, erklärte der Kabarettist auf Instagram. Er bedauerte den Ausfall angesichts der Fülle an bereits gesammeltem Material, kündigte aber kämpferisch an: „Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart!“

Hodgkin-Lymphom gilt als gut behandelbar

Bei dem diagnostizierten Hodgkin-Lymphom handelt es sich medizinisch um eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems, zu dem unter anderem die Lymphknoten zählen. Im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen gilt diese Form als gut behandelbar.

Die genaue Art der Therapie hängt davon ab, in welchem Stadium die Krankheit erkannt wurde. In der Regel kommen eine Chemotherapie sowie gegebenenfalls ergänzend eine Strahlentherapie zum Einsatz. Details zum Krankheitsstadium oder dem konkreten Behandlungsplan machte Dieter Nuhr in seiner Mitteilung bislang nicht öffentlich.

Der 1960 in Wesel geborene Dieter Nuhr studierte Kunst und Geschichte auf Lehramt an der Universität Essen und legte 1988 sein Erstes Staatsexamen ab. 1986 gründete er gemeinsam mit Frank Küster das Kabarettduo V.E.V.–Kabarett. 1994 startete er mit „Nuhr am nörgeln!“ seine Solokarriere, 1998 erhielt er dafür den Deutschen Kleinkunstpreis. Seit 2011 moderiert er den ARD-„Satire Gipfel“, der 2014 in „Nuhr im Ersten“ umbenannt wurde. Neben seiner Bühnen- und Fernseharbeit ist er als Autor und Fotokünstler tätig.