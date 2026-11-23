Marcel Noebels, der im Sommer aus Berlin nach Köln wechselte, ist ein Spieler, der weiß, worauf es ankommt, wenn man im Eishockey erfolgreich sein will. Mit den Eisbären war er schließlich fünfmal Deutscher Meister. Der Weg, den er mit dem KEC unter der Anleitung des schwedischen Trainers Thomas Berglund geht, scheint ihn zu beunruhigen. Jedenfalls übte der 34-jährige Stürmer am Sonntag nach dem 2:4 in Mannheim, der vierten Niederlage des KEC in Serie, fundamentale Kritik. Sein Kernsatz: „Wir arbeiten hart, aber wir arbeiten teilweise ziemlich unnötig und nicht füreinander.“

Genau dies war auf dem Eis der Mannheimer SAP-Arena zu beobachten. Der Einsatzwille der KEC-Profis war da, allerdings stimmte die Abstimmung oft überhaupt nicht. Zum Beispiel beim 4:1 durch Max Calce, als sich sowohl die beiden Verteidiger als auch der Mittelstürmer hinter dem Kölner Tor befanden.

Die Bilanz der Kölner Haie wird immer schlechter

Noebels sprach ein weiteres Problem an: „Wir sind dann schon aus der Zone raus. Der Puck ist noch bei uns in der Zone.“ Auch das ist gravierend. Die Stürmer orientieren sich im Spielaufbau bereits nach vorne, obwohl der Puck noch nicht kontrolliert aus der eigenen Zone gebracht wurde. Geht er verloren, entstehen Überzahlsituationen für den Gegner. Und genau dies passiert den Haien immer wieder, wie die 67 Gegentore illustrieren, die sie in 19 DEL-Saisonspielen kassiert haben.

Ein Lernfortschritt ist nicht zu erkennen, eher fällt die Bilanz des KEC immer schlechter aus. Nach dem Deutschland Cup holten die Haie nur einen Punkt aus vier Spielen. Während sie im Oktober noch durchschnittlich 1,7 Punkte pro Partie verbuchten, sind es im November nur 0,6. Die Offensive hat gleichzeitig an Durchschlagskraft verloren: Statt 3,5 Treffern pro Spiel im Oktober gelangen dem KEC im November nur noch 2,0 – ein Minus von knapp 43 Prozent.

Es gab eben auch Partien, in denen wir als Mannschaft unser Spiel gesucht haben. Da war ich selbst manchmal nicht ganz sicher, wie ich mich verhalten sollte. Soll ich jetzt aggressiv draufgehen oder lieber nicht Moritz Müller, Kapitän der Kölner Haie

Somit stellt sich die Frage, ob das offensiv ausgerichtete Spielsystem des 57-jährigen Schweden Berglund das richtige für diese Kölner Mannschaft ist. Denn es scheint die Profis so sehr zu verwirren, dass selbst die routiniertesten Spieler des KEC oft nicht wissen, was sie tun sollen. Oder, wie es Moritz Müller (40) unlängst im Interview mit dieser Zeitung ausdrückte: „Ich hatte zwischendurch durchaus gute Spiele. Aber es gab eben auch Partien, in denen wir als Mannschaft unser Spiel gesucht haben. Da war ich selbst manchmal nicht ganz sicher, wie ich mich verhalten sollte. Soll ich jetzt aggressiv draufgehen oder lieber nicht?“

Dabei übernahm Berglund im Sommer eine Kölner Mannschaft, die unter seinem finnischen Vorgänger Kari Jalonen zwei erfolgreiche Spielzeiten absolviert hatte. Jalonen gab den Haien eine klare taktische Ordnung, an der sich die Spieler orientieren konnten. Jeder wusste immer, was er zu tun hatte. Berglund hingegen setzt auf mehr Tempo, aggressives Forechecking und eine offensivere Spielweise. Das bewährte System ist seitdem dahin. Anders ausgedrückt: Ein Trainer kann hervorragend sein und sein Spielsystem ebenso. Das bedeutet allerdings nicht, dass es zu jeder Mannschaft passt.

Natürlich kann man den Spielern vorwerfen, dass sie zu wenige Zweikämpfe gewinnen, falsche Entscheidungen treffen oder ihre Positionen nicht halten. Doch wenn eine Mannschaft erkennbar arbeiten will, dabei aber immer wieder die Orientierung verliert, könnte sich auch der Trainer fragen, ob er ihr die richtigen Aufgaben stellt.

Insofern haben die Haie eine Woche der Wahrheit vor sich – mit Heimspielen gegen Nürnberg (Dienstag), Straubing (Freitag, beide 19.30 Uhr) und Ingolstadt (Sonntag, 14 Uhr). In der Lanxess-Arena, wo der KEC bislang in elf Partien nur 13 von 33 möglichen Punkten holte und 43 Gegentore kassierte.